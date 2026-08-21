Harsum erwartet Alfeld zum Spitzenspiel

– Foto: Marcel Eichholz

Der SC Harsum steht am vierten Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Björn Zimmermann den SV Alfeld (Leine). Beide Teams sind gut in die neue Saison gestartet und gehören nach drei Spieltagen zur erweiterten Spitzengruppe.

Alfeld ist ebenfalls noch ohne Niederlage. Die Gastmannschaft hat bislang einen Sieg und zwei Unentschieden eingefahren und liegt mit fünf Punkten auf Rang sieben. Zuletzt kam Alfeld gegen den VfR Germania Ochtersum zu einem 3:3. Mit sieben erzielten Toren gehört die Offensive zu den produktiveren der Liga.

Harsum rangiert mit sechs Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Nach dem Auftaktsieg gegen die SG Ambergau folgte zwar eine 2:3-Niederlage gegen den SV Newroz Hildesheim, doch zuletzt meldete sich die Mannschaft mit einem 2:1-Erfolg bei Türk Gücü Hildesheim zurück. Acht erzielten Treffern stehen sechs Gegentore gegenüber.

Zimmermann erwartet entsprechend einen Gegner auf hohem Niveau. „Erwartet uns mit dem SV Alfeld meiner Meinung nach eine Top-3-Mannschaft aus der Liga“, sagt der Harsumer Trainer. Vor allem die Offensive des SV Alfeld bereitet ihm Respekt: „Gerade in ihrer Offensive mit viel Tempo, viel Übersicht, viel Qualität.“

Die Gäste seien zudem nicht nur im Angriff gefährlich. Zimmermann beschreibt Alfeld als „spielstarke Mannschaft“. Für Harsum wird es deshalb darauf ankommen, defensiv kompakt aufzutreten, ohne die eigenen Stärken im Ballbesitz aufzugeben. „Wir versuchen, da gut zu verteidigen, versuchen aber auch weiter in unserem Spiel gut durchzudrücken“, erklärt der Trainer.

Dabei setzt Harsum auf den Heimvorteil. Nach dem erfolgreichen Auftritt bei Türk Gücü und dem souveränen Sieg im Pokal soll vor eigenem Publikum erneut ein überzeugender Auftritt folgen. „Wir wollen wieder ein gutes Spiel zu Hause abliefern“, sagt Zimmermann. Das Ziel bleibt dabei klar: „Wie jede andere Mannschaft auch das Bestmögliche herausfinden.“

Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe. Harsum kann mit einem Sieg den Platz in der Spitzengruppe festigen und Alfeld gleichzeitig auf Abstand halten. Die Gäste wiederum könnten mit drei Punkten erstmals in dieser Saison in den Bereich der vorderen Tabellenplätze vorstoßen.