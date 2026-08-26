Harsum bezwingt Alfeld und bleibt in der Spitzengruppe

Vor allem die Defensivleistung in der ersten Hälfte war für Zimmermann ein wesentlicher Faktor. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir defensiv gar nichts zugelassen“, bilanzierte der Harsumer Trainer. Die schnellen Alfelder Angreifer seien gut zugestellt worden, zudem habe seine Mannschaft viele direkte Duelle für sich entschieden.

Vor heimischem Publikum übernahm Harsum von Beginn an die Kontrolle und ließ den offensivstarken Gästen nur wenig Raum. In der 24. Minute brachte Weiss die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Harsum blieb anschließend aufmerksam und nutzte seine Umschaltmomente konsequent. Weiser erhöhte in der 37. Minute auf 2:0.

Auch offensiv fand Harsum immer wieder die richtigen Lösungen. Das zweite Tor bezeichnete Zimmermann als „sehr schön herausgespielt“. Damit ging seine Mannschaft mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Alfeld den Druck und kam besser ins Spiel. Harsum verteidigte die Angriffsbemühungen zunächst aufmerksam, musste in der 74. Minute durch König jedoch den Anschlusstreffer hinnehmen. Die Partie drohte damit noch einmal spannend zu werden.

Die Antwort der Gastgeber folgte allerdings nur drei Minuten später. Schulze stellte in der 77. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte damit für die Vorentscheidung. Harsum brachte die Führung anschließend über die Zeit.

„Im Großen und Ganzen haben wir das sehr, sehr ordentlich wegverteidigt“, bewertete Zimmermann den Auftritt seiner Mannschaft. Gerade die gewünschten Umschaltmomente habe Harsum konsequent genutzt. Nach dem Anschlusstreffer habe das Team zudem schnell wieder für klare Verhältnisse gesorgt.

Mit nun neun Punkten aus vier Spielen steht der SC Harsum auf dem dritten Tabellenplatz. Gemeinsam mit dem TSV Giesen, dem SV Blau-Weiß Salzhemmendorf und Türk Gücü Hildesheim gehört Harsum damit zu einem Quartett, das aktuell die Spitzengruppe der Liga bildet.

Für Alfeld war es dagegen die erste Niederlage der Saison. Mit fünf Punkten rangiert der SV nach vier Spieltagen auf Platz zehn, bleibt damit aber weiterhin in Schlagdistanz zu den vorderen Tabellenregionen. Harsum hingegen kann nach dem Sieg gegen den als Spitzenteam eingeschätzten Nachbarn mit viel Rückenwind in die kommenden Aufgaben gehen.