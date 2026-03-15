Harsefelds Trainer Kevin Jahns hört überraschend auf

Wiepenkathens Trainer Manfred Mansfeld fehlte aufgrund einer Erkrankung. Co-Trainer und langjähriger Spieler der zweiten Mannschaft, Fabian Lang, übernahm das Kommando. "Im ersten Durchgang präsentierten wir uns offensiv gut. Auch Harsefeld hatte zwei gute Gelegenheiten", sagt der Interimscoach der Gastgeber. In der 35. Minute nutzte Marcus Lasonczyk eine Unachtsamkeit in der Harsefelder Hintermannschaft. Er nahm einen Abpraller direkt und schoss den Ball in den Winkel. Nur wenig später dann schon so eine Art Vorentscheidung. Zeino Saroukhan zirkelte einen Freistoß aus etwa 20 Metern ins Netz.

Harsefeld drückt

In Durchgang zwei ließen die Offensivaktionen der Gastgeber mehr und mehr nach, Harsefeld wurde druckvoller. "Der schlechte Platz ließ insgesamt kein gutes Spiel zu. Als Pascal Radke nach einem langen Harsefelder Ball seinen Gegenspieler von den Beinen holte, gab es zurecht Elfmeter", so Fabian Lang. Kapitän Kai Eckhof verwandelte und es wurde noch einmal spannend. Letztlich retteten die Hausherren den Vorsprung über die Zeit. "Sechs Punkte aus zwei Spielen, das kann sich sehenlassen", ist Lang zufrieden. Für Harsefelds Coach Kevin Jahns endet eine erfolgreiche dreieinhalbjährige Trainertätigkeit. Der Aufstieg in die 1. Kreisklasse 2024 und die aktuelle Saison als Tabellenvierter gehören zu den größten Erfolgen des 30-Jährigen.