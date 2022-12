Harsefelder Frust nach Rückrundenstart

Schon das Hinspiel hatten die Harsefelder mit 2:4 verloren. Der FC Verden 04 ist so etwas wie der gern zitierte Angstgegner des TuS. In der vergangenen Saison war Harsefeld mit einer Niederlage in die Meisterrunde gegen eben diesen FC gestartet und verlor auch das Rückspiel. Im Titelrennen hinkten die Harsefelder so immer hinterher. Das ist in dieser Saison nicht anders, da sich Tabellenführer Bornreihe wesentlich weniger Aussetzer leistet.

Im Heimspiel gegen Verden war sehr viel mehr drin. Doch die Harsefelder scheiterten an ihren eigenen Unzulänglichkeiten. In der ersten Halbzeit war der TuS dominant, klar überlegen - machte daraus aber viel zu wenig, weil sie sich nur Halbchancen erspielten. Das gute, strukturierte Spiel über die Außen fruchtete nicht, weil der finale Pass oder die Flanken in den Strafraum zu ungenau kamen. Der beste Angriff lief in der 21. Minute, als Florian Nagel Sören Meyer steil schickte und der in den Rückraum der FC-Abwehr passte, doch Herman Mulweme zielte übers Tor.

Die sehr wenigen Entlastungsangriffe der Verdener verteidigten die Harsefelder mühelos weg. Nico Osuch feuerte die Mannschaft immer wieder an, nachdem Angriffe verpufften. "Das sieht gut aus." "Weiter so." "Wir belohnen uns gleich."