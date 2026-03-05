Harsefelder Doppelpack für den HSC: Seepolt folgt Matern

Beim Heeslinger SC nehmen die Planungen für die Spielzeit 2026/27 bereits konkrete Formen an – und dabei setzt der Oberligist auf ein bewährtes Erfolgskonzept aus dem Landkreis Stade. Wie der Verein via Instagram offiziell bestätigte, wechselt mit Julian Seepolt ein absoluter Leistungsträger vom Landesligisten TuS Harsefeld zum aktuellen Tabellensechsten der Oberliga.
Damit ist klar: Der künftige Heeslinger Coach Nico Matern bringt nicht nur seine taktischen Ideen mit in die neue Heimat, sondern auch direkt seinen vertrauten Taktgeber aus dem Mittelfeld.Ein Dauerbrenner für das Heeslinger Mittelfeld
Mit der Verpflichtung des 21-jährigen Seepolt ist dem HSC ein Coup gelungen. Der Youngster gilt in Harsefeld als unverzichtbar: In der laufenden Saison stand er in 18 Landesligapartien auf dem Rasen. Dass er dabei nicht nur als Abräumer, sondern auch als Torschütze glänzt, belegen seine vier Saisontreffer.
Seepolt, der erst 2024 vom TSV Elstorf nach Harsefeld gewechselt war, brennt bereits auf die neue Herausforderung in der Oberliga. Er betonte, dass ihm die Gespräche mit den Heeslinger Verantwortlichen sofort ein sicheres Gefühl vermittelt hätten. Der Wechsel sei für ihn der nächste logische Schritt, um sich in einem neuen Umfeld persönlich und sportlich weiterzuentwickeln.Frühzeitige Weichenstellung beim Tabellensechsten
Für den Heeslinger SC ist Seepolt der erste offizielle Neuzugang für die kommende Saison. Die Verantwortlichen unterstrichen bei der Vorstellung, dass die Chemie zwischen Trainer und Spieler bereits bestens stimme – ein Faktor, der die Integration im Sommer massiv erleichtern dürfte.