Harsefelder Doppelpack für den HSC: Seepolt folgt Matern

– Foto: Schnoor

Beim Heeslinger SC nehmen die Planungen für die Spielzeit 2026/27 bereits konkrete Formen an – und dabei setzt der Oberligist auf ein bewährtes Erfolgskonzept aus dem Landkreis Stade. Wie der Verein via Instagram offiziell bestätigte, wechselt mit Julian Seepolt ein absoluter Leistungsträger vom Landesligisten TuS Harsefeld zum aktuellen Tabellensechsten der Oberliga.

Damit ist klar: Der künftige Heeslinger Coach Nico Matern bringt nicht nur seine taktischen Ideen mit in die neue Heimat, sondern auch direkt seinen vertrauten Taktgeber aus dem Mittelfeld.

Ein Dauerbrenner für das Heeslinger Mittelfeld

Mit der Verpflichtung des 21-jährigen Seepolt ist dem HSC ein Coup gelungen. Der Youngster gilt in Harsefeld als unverzichtbar: In der laufenden Saison stand er in 18 Landesligapartien auf dem Rasen. Dass er dabei nicht nur als Abräumer, sondern auch als Torschütze glänzt, belegen seine vier Saisontreffer.