Harsefelder Derbysieg dank Söhnke Weber

Der TuS Harsefeld III besiegte am Samstagmittag die abstiegsgefährdete SV Ahlerstedt/Ottendorf IV nicht unverdient mit 3:1 und holte sich mindestens bis Sonntag die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse zurück.

Weitere Halbchancen ergaben sich sowohl bei den Hausherren, als auch bei den Gästen. Als sich Daniel Stiven Bernal Nieto in der 36. Minute auf der rechten Seite durchsetzte und an die Latte schoss, konnte Niklas Hafke den Abpraller aus fünf Metern zum 1:1 verwerten. Das wäre allerdings beinahe schiefgegangen, denn die Kugel prallte erst vom Innenpfosten ins Netz. Die Harsefelder hatten zwar mehr Ballbesitz, doch das 1:1 zur Pause war in Ordnung.

Leichter Wind und Dauerregen, schlimmer geht´s kaum, was das Wetter angeht. 90 Minuten bekämpften sich die Derbykontrahenten in einem fairen Fußballspiel. Zunächst tat sich nur wenig auf dem Kunstrasenplatz in Harsefeld. Die Mannschaften kennen sich und neutralisierten sich in den ersten 20 Minuten. Einige Versuche aus der Ferne blieben erfolglos. Dann setzte sich Ahlerstedts bester Spieler, Kian John, an der Strafraumgrenze durch, passte zu Simon Laß und der vollstreckte eiskalt zum 0:1 (24.).

Es blieb auch im zweiten Durchgang ein Derby mit nur wenigen Höhepunkten. Den Harsefeldern merkte man an, dass die bislang hervorragende Saison das Selbstvertrauen gesteigert hatte. Lucas Meybohm machte in der Defensive einen ganz starken Job. Da war kaum ein Vorbeikommen. In der Offensive wirbelte Niklas Hafke. Und dann wechselte Trainer Kevin Jahns mit Söhnke Weber einen weiteren gefährlichen Offensivmann ein. Dem 24-Jährigen waren bislang in acht Partien fünf Treffer gelungen und diese Quote sollte er noch verbessern.

Der starke Lucas Meybohm stoppt Simon Laß. – Foto: Michael Brunsch

Es dauerte nur bis zur 56. Minute, da bediente der starke Hafke den eingewechselten Weber und der hämmerte den Ball unter die Latte. Einige Harsefelder Zuschauer vermuteten hier eine leichte Abseitsstellung. Das Spiel war gedreht. Fast im direkten Gegenzug scheiterte Niklas Kuse nur knapp am Ausgleich. Seinen Abschluss lenkte TuS-Keeper Tjark Krickemeyer gerade noch an die Latte. Das Wetter blieb unverändert schlecht und A/O hatte jetzt kaum noch gefährliche Offensivaktionen, da die Harsefelder Defensive gut stand. Was durch kam, räumte Lucas Meybohm ab.

Harsefelds Keeper Tjark Krickemeyer fängt den Ball sicher. – Foto: Michael Brunsch

Letztlich machte Söhnke Weber mit dem 3:1 alles klar, als er bei einer starken Hereingabe von Simon Bockelmann ungestört in den Strafraum einlaufen konnte, um schließlich den Ball aus drei Metern über die Linie zu drücken. Riesenjubel bei den Gastgebern, Coach Kevin Jahns feierte den letztlich verdienten, um ein Tor zu hoch ausgefallenen 3:1-Erfolg wie die Meisterschaft. Für Ahlerstedt/Ottendorf IV wird es weiter ein schweres Unterfangen, die Klasse zu halten.

Der starke Kian John enteilt Daniel Stiven Bernal Nieto. – Foto: Michael Brunsch

Schiedsrichter: Helmut Willuhn