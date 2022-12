Harsefeld will das Glück erzwingen

Der TuS Harsefeld hinkt seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Darauf eine schnelle und generelle Antwort zu finden, findet Sportdirektor Alexander Martens "schwierig". "Auf der einen Seite haben wir uns klar gesteigert im Vergleich zur letzten Saison", sagt Martens, das sei immer der Anspruch - sich zu verbessern. "Aber wenn es darum geht, dass wir nicht Tabellenführer sind, was wir natürlich auch jetzt schon gern wären - dann sind wir noch nicht am Ziel", so der 36-Jährige. Er persönlich hat keine Winterpause, führt viele Gespräche. Er würde gerne im Wintertransferfenster aktiv werden, sofern möglich. Potenzielle Zugänge für die kommende Saison müssen kontaktiert werden, Gespräche mit dem aktuellen Kader und dem Trainerteam stehen auch schon an.

Was den bisherigen Saisonverlauf betrifft, kann der TuS Harsefeld definitiv zufrieden sein, was die gewonnenen Spitzenspiele betrifft. Das war das große Manko in der vergangenen Saison. Einzig der FC Verden ist ein Stolperstein geblieben in dieser Saison. Das verlorene Rückspiel hat deutlich gemacht, was den Harsefeldern trotz Überlegenheit beizeiten abgeht. "In solchen Situationen müssen wir das Glück mehr erzwingen", sagt Martens, das könne man, wenn man noch aggressiver agiert, noch mehr Torchancen kreiert. In kritischen Situationen mache dies ein Spitzenteam aus. Tabellenführer Bornreihe habe in der bisherigen Saison viele Spiele in der Nachspielzeit gewonnen, führt Martens als Beispiel an.

Dieses Beispiel münzt Kapitän und Abwehrchef Danny Berner optimistisch um in einen möglichen Vorteil für den TuS Harsefeld. "Ich glaube, das wird in der Rückrunde deutlich enger", sagt Berner, Bornreihe werde nicht mehr so viele "schmutzige Siege" holen, vermutet er.

"Schmutzige Siege" ist für Berner auch das Stichwort, was das bisher eigentliche Problem der Harsefelder war: leichtfertige, eigentlich unerklärbare Punktverluste. So führte der Titelaspirant beispielsweise 2:0 gegen die Abstiegskandidaten TSV Elstorf und VfL Westercelle. Elstorf schaffte noch ein 2:2 und Westercelle gar einen 3:2-Sieg. "In solchen Spielen muss man die Führungen auch mal dreckig verteidigen und es nicht spielerisch lösen wollen", sagt Berner. Obwohl die Harsefelder Mannschaft über "genug Erfahrung verfügt", so Berner, "fehlt uns manchmal die Kaltschnäuzigkeit.