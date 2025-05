Harsefeld verpflichtet „Überflieger“ und Kopfballungeheuer

Der Fußball-Landesligist TuS Harsefeld bastelt weiter am Kader für die nächste Saison. Sportdirektor Alexander Martens hat jetzt gleich vier neue Spieler verpflichtet.

Wilkens wolle in Harsefeld mehr Spielanteile sammeln und sei schon wegen seiner Größe von knapp zwei Metern ein kopfballstarker Stürmer.

Aus der zweiten Mannschaft zieht der TuS Justin Ruge in den Kader der ersten Mannschaft hoch. Ruge sei ballsicher, zweikampfstark und der „Mann für die spektakulären Tore - der Überspieler der Bezirksliga“, sagt Martens. Außerdem hat Harsefeld Ben Wilkens vom Ligakonkurrenten SV Drochtersen/Assel II verpflichtet.

Vom Buchholzer FC wechselt mit Yonas Benecke ein weiterer Mittelstürmer in die Mannschaft von Trainer Nico Matern. „Er hat sich vor zwei Wochen bei uns vorgestellt und war mit Abstand der beste Testspieler beim Training“, sagt der Sportdirektor.

Nach aktuellem Stand geht Harsefeld mit einem Kader von 25 Spielern in die neue Saison. Vor allem die Rückrunde hat Alexander Martens gefallen. Trainer Matern stellte die Taktik um, das Team stand in der Abwehr stabiler und schoss trotzdem viele Tore. Das System habe sich Matern bei Bayer Leverkusen abgeschaut, so Martens.