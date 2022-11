Harsefeld verpasst gegen Hagen den Sprung auf Platz zwei 2. Kreisklasse: SSV siegt 4:1 - Fredenbeck und Mulsum/Kutenholz chancenlos

Der VfL Fredenbeck bekam in Bliedersdorf gerade so eben ein Team zusammen, ging aber nach 15 Minuten per Strafstoß in Führung. FSV-Keeper Lars Sarborowski hatte gefoult und sah dafür Rot. Bis zur Pause hielt der VfL noch mit, dann reichte es nicht gegen 10 Mann. Am Ende verlor der Tabellenletzte mit 1:7. Ohne Probleme mit 7:0 gewann Tabellenführer Stade seine Partie gegen den FC Mulsum/Kutenholz III und baute seinen Vorsprung zum Zweiten auf elf Zähler aus. Eine überraschende 1:4-Heimpleite gab es für den TuS Harsefeld III gegen den SSV Hagen II. Im zweiten Durchgang waren die Gäste das bessere Team, hätten durchaus höher gewinnen können. Fabian Lünser scheiterte mit einem Foulelfmeter. Eine weitere Möglichkeit der Hagener landete an der Latte. Harsefelds Spielertrainer Jonas Bahr, der diesmal ins Tor musste, hätte nach einem Foul im Strafraum Rot sehen können, es gab nicht mal den Elfmeter. Auch für einen weiteren TuS-Akteur wäre die Partie nach einer Notbremse beinahe zu Ende gewesen. Doch auch hier ahndete der Schiedsrichter das Vergehen nicht. Seit drei Spielen ungeschlagen ist jetzt der FC Oste/Oldendorf III, der die Eintracht aus Immenbeck 2:0 besiegte.

Hagens Ivan Andres Ruiz Cortes rückte durch seinen Dreierpack bis auf vier Treffer an den Führenden, Corvin Schumann, heran.