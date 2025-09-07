Harsefeld und A/O bereit für das Topspiel - Stade zu fehlerhaft

Stade leistete sich zu viele einfache Fehler, um Zählbares aus dem Teufelsmoor zu entführen. Dabei gelang es dem Aufsteiger insgesamt ein gutes Auswärtsspiel abzurufen und gegen Neu-Tabellenführer Bornreihe insbesondere im zweiten Abschnitt die Begegnung offen zu halten.

„Die Mannschaft war von der Mentalität und in den Zweikämpfen da, weswegen ich zwar nicht mit dem Ergebnis, aber mit der Leistung zufrieden bin“, sagt Trainer Matthias Quadt, dessen Team mit der dritten Niederlage am Stück bei vier Zählern verweilt. „Wir wissen aber natürlich auch, dass Fußball ein Ergebnissport ist, und müssen Woche für Woche gucken, mit Celle kommt das nächste Brett auf uns zu.“

Tore: 1:0 (13.) und 2:0 (18.) beide da Rocha Nunes, 3:0 (19.) und 4:0 (43.) beide Menger, 5:0 (76.) Köhler.