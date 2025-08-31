Harsefeld überrascht weiter

Es folgt ein Spielbericht des Immenbecker Trainers, Marvin König:

"Von Beginn an stand Harsefeld tief, lauerte auf Fehler und versuchte über lange Bälle gefährlich zu werden. Wir taten uns schwer, Kontrolle und Zugriff auf das Spiel zu bekommen. In der Offensive waren wir ohne Leon Sobbe zwar bemüht, konnten uns jedoch kaum klare Torchancen erarbeiten. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Abwehr nutzte Söhnke Weber die Gelegenheit und schob für Harsefeld zum 0:1 ein. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren Torszenen Mangelware, ehe Robin Leon Hartel nach einer Ecke hochstieg und zum 1:1 einköpfte – gleichzeitig der Pausenstand.

Eintracht vergibt Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel nahmen wir uns viel vor und wollten nun mehr Druck aufbauen. Harsefeld kam kaum noch in einen geordneten Spielaufbau, wurde aber in der 53. Minute erneut eiskalt: Simon Bockelmann tauchte frei vor dem Tor auf und brachte die Gäste mit 1:2 in Führung.

Wir versuchten in der Schlussphase alles, spielten offensiver und kamen noch zu guten Gelegenheiten. Die größte bot sich in der 85. Minute, als Cihan Yildirim vom Punkt antrat, den Elfmeter jedoch nicht verwandeln konnte, Nico Stüven konnte parieren.

Heute verloren wir gegen einen Gegner, der mit minimalem Aufwand einen Auswärtssieg geholt hat. Es war sicherlich keine spielerische Glanzleistung, doch wir selbst hatten die Möglichkeiten, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Mit uns ist weiterhin zu rechnen. Glückwunsch an Harsefeld – und ein dickes Dankeschön an unsere Zuschauer", sagte Marvin König zum Spiel.

Schiedsrichter: Timo Beyer - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Söhnke Weber (27.), 1:1 Robin-Leon Hartel (33.), 1:2 Simon Bockelmann (53.)

Besondere Vorkommnisse: Cihan Yildirim (TSV Eintracht Immenbeck II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Stüven (85.).