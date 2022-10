Harsefeld spielt wieder wie ein Topteam

Der TuS Harsefeld hat das Topspiel in der Fußball-Landesliga gegen die SV Drochtersen/Assel II mit 2:0 gewonnen und ist zurück in der Erfolgsspur. D/A-Trainer Benjamin Zielke ist mit der Leistung unzufrieden, trotz großer Bereitschaft in seinem Team.