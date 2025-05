Harsefeld spielt Gegner in erster Halbzeit schwindelig

Dem TuS Harsefeld ist das Selbstvertrauen der letzten Wochen anzumerken. Denn im Heimspiel gegen den SV Lindwedel-Hope spielten sich die Hausherren in einen Lauf und entschieden das Geschehen mit fünf Toren in nur 16 Minuten bereits im ersten Durchgang.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Harsefeldern zwar nicht, an die Gala des ersten Abschnitts anzuknüpfen. Weil der SVLH aber zwei Mal am Aluminium scheiterte, behielt der TuS trotzdem die Weiße Weste.

„Das war in allen Belangen die beste erste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben“, lobt Trainer Nico Matern. „Lindwedel wusste nicht, was passiert. Es hat schon Spaß gemacht, den Jungs heute zuzuschauen.“

Tore: 1:0 (19.) D. Osuch, 2:0 (24.) Schuhmann, 3:0 (29.) D. Osuch, 4:0 (33.) Schuhmann, 5:0 (35.) Bondombe-Simba.

Nächstes Spiel: Schneverdingen – TuS (So., 11. Mai, 15 Uhr).