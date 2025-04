Harsefeld siegt in Deinste - auch dank der Unvernunft des Trainers

Der Gastgeber musste aus unterschiedlichen Gründen auf viel Stammpersonal verzichten, und konnte dies nicht kompensieren. „Die erste Halbzeit war noch okay“, sagt DSV-Trainer Filippo Callerame. In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft dann aber „den Faden verloren“.

Kurz nach dem Seitenwechsel machte Mamoun Alarbinieh, einmal nach einer guten Kombination und einmal per Einzelleistung, mit seinem Doppelpack alles klar für den Tabellendritten.

Die Harsefelder waren schon früh nach einem Standard in Führung gegangen. Joel Kurz kam nach einem Freistoß im Strafraum an den Ball und versenkte diesen sehenswert im langen, oberen Eck.

„Wir haben das Spiel kontrolliert und verdient gewonnen“, sagt TuS-Trainer Marcel Jacobi. Die große Stärke der Harsefelder sei es, dass sie derzeit wenig zulassen. An dieser Stärke ist der 33-Jährige als spielender Trainer entscheidend beteiligt.

Jacobi,landes- und oberligaerfahren, musste seine Laufbahn aufgrund von Knieproblemen früh beenden. „Es ist natürlich unvernünftig“, sagt er bezüglich seiner 21 Einsätze in dieser Saison. Aber der Fußballer in ihm obsiegt in Vernunftfragen. „So lange der Körper hält“, sagt Jacobi.

In der vergangenen Saison musste er aufgrund eines personellen Engpasses drei Mal aushelfen. Der Mannschaft gefiel es, von seiner Erfahrung zu profitieren und bestärkte ihn. Jacobi selbst gefällt es auch, auf dem Platz zu stehen.

„Ich habe wieder Blut geleckt“, sagt er. Neben seiner Erfahrung profitiert die Mannschaft derzeit auch davon, dass sie von Verletzungen verschont ist. „Mein Bestreben war es immer, dass wir mit einer Dreierkette spielen, das hat sich seit der Rückserie jetzt etabliert“, sagt Jacobi. Und er darf voll mitmischen.

Tore: 0:1 (7.) Kurz, 0:2 (53) Alarbinieh, 0:3 (60.) Alarbinieh.