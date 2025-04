Harsefeld nach hoher Derbypleite vor dem Abstieg

Bereits zur Pause war die Partie auf dem Harsefelder Kunstrasenplatz entschieden. Mit 4:0 lag die Mannschaft des scheidenden Trainers Peter Steffens zur Halbzeit in Führung. "Wir waren sehr effektiv. Harsefeld versuchte es oft mit langen Bällen, versuchte alles und gab auch im zweiten Durchgang nie auf. Aber die Luft war nach dem 0:4 raus", sagte Steffens. Auf Seiten der Gastgeber war Trainer Kevin Jahns kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen und konnte seinem Team nicht beistehen. Die Treffer wurden teilweise schön herausgespielt. Sehenswert der 23-Meter-Freistoß von Mike Bellmann zum 0:3. Den Harsefeldern gelang durch Niklas Hafke lediglich der Ehrentreffer. "Wir holten uns nicht nur hochverdient die drei Punkte, taten auch noch einiges für unser Torverhältnis", so ein zufriedener Peter Steffens. Nach der 6. Pleite in Serie deutet einiges darauf hin, dass die Harsefelder nach nur einer Saison wieder aus der 1. Kreisklasse absteigen.

Schiedsrichter: Helmut Willuhn - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 Julius Tillmann (11.), 0:2 Erik Harder (34.), 0:3 Mike Bellmann (36.), 0:4 Julius Tillmann (41.), 0:5 Tim Oelkers (50.), 0:6 Erik Harder (56.), 1:6 Niklas Hafke (59.), 1:7 Niklas Albers (79.)