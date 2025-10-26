Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Harsefeld II und Hedendorf teilen Punkte - Deinste bleibt dran
Hedendorf ging zwei Mal in Führung, Harsefeld glich jeweils und vor allem durch Mamoun Alarbinieh sehenswert aus. „Wir haben sehr ordentlich gespielt, aber aus klarsten Chancen keine Tore gemacht“, hadert VSV-Trainer Björn Stobbe. „Ich muss und kann mit dem Punkt leben – ein bisschen Wehmut ist aber dabei.“ Auf der anderen Seite sah TuS-Coach Patrick Reis „mehr Spielanteile“ beim TuS und „am Ende ein gerechtes Unentschieden“.