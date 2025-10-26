 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
Harsefeld II und Hedendorf teilen Punkte - Deinste bleibt dran

Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Hedendorfs Trainer kann mit dem Punkt leben, Apensen ist erneut ungeschlagen und O/O kam richtig unter die Räder - so lief der Bezirksliga-Spieltag:

Heute, 14:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
1
1
Abpfiff
Nach dem ersten Saisonsieg in Ahlerstedt erkämpft sich Deinste gegen ein weiteres Spitzenteam zumindest einen Zähler und hält den Kontakt zum rettenden Ufer.

Tore: 0:1 (4.) Menke, 1:1 (16.) Forot.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
MTV Hammah
MTV HammahHammah
4
1
Abpfiff

Für Hammah war beim Tabellenführer nichts zu holen.

  • Tore: 1:0 (16.) Tötheider, 2:0 (57.) Strauß, 3:0 (67.) Hennen, 4:0 (85.) Schult, 4:1 (88.) Blohm.

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
0
0
Abpfiff
In einem chancenarmen Spiel bleibt der TSV Apensen nach zwei Siegen zum dritten Mal in Folge ungeschlagen.

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
6
1
Abpfiff
In den Schlussminuten kam O/O noch richtig unter die Räder und bleibt auf einem Abstiegsplatz stehen.

  • Tore: 1:0 (6.) Hölker, 1:1 (26.) K. Elfers, 2:1 (28.) Gersonde, 3:1 (50.) Hölker, 4:1 (83.) Linnenkohl, 5:1 (84.) Costa, 6:1 (90.) Linnenkohl.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
2
2

Hedendorf ging zwei Mal in Führung, Harsefeld glich jeweils und vor allem durch Mamoun Alarbinieh sehenswert aus. „Wir haben sehr ordentlich gespielt, aber aus klarsten Chancen keine Tore gemacht“, hadert VSV-Trainer Björn Stobbe. „Ich muss und kann mit dem Punkt leben – ein bisschen Wehmut ist aber dabei.“ Auf der anderen Seite sah TuS-Coach Patrick Reis „mehr Spielanteile“ beim TuS und „am Ende ein gerechtes Unentschieden“.

  • Tore: 0:1 (11.) Hüttmann, 1:1 (21.) F. Schawaller, 1:2 (26.) Maschmann, 2:2 (44.) Alarbinieh.

Heute, 14:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
Abgesagt

