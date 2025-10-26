Harsefeld II und Hedendorf teilen Punkte - Deinste bleibt dran

In den Schlussminuten kam O/O noch richtig unter die Räder und bleibt auf einem Abstiegsplatz stehen.

Hedendorf ging zwei Mal in Führung, Harsefeld glich jeweils und vor allem durch Mamoun Alarbinieh sehenswert aus. „Wir haben sehr ordentlich gespielt, aber aus klarsten Chancen keine Tore gemacht“, hadert VSV-Trainer Björn Stobbe. „Ich muss und kann mit dem Punkt leben – ein bisschen Wehmut ist aber dabei.“ Auf der anderen Seite sah TuS-Coach Patrick Reis „mehr Spielanteile“ beim TuS und „am Ende ein gerechtes Unentschieden“.