Harsefeld grüßt von der Spitze

Die Harsefelder erwischten einen guten Start. Eine Flanke von Niklas Hafke verwertete Söhnke Weber per Kopf zum 1:0. "Der Ball flog als Bogenlampe ins lange Eck. Ich dachte, gleich greift ihn sich der Torwart, war aber nicht so. Danach waren wir im Spielaufbau recht schlampig, hätten im ersten Durchgang aber trotzdem nachlegen können", sagte TuS-Trainer Kevin Jahns. Auch die Gäste hatten ihre Möglichkeit. In der 27. Minute scheiterte Louis von Ahnen an Harsefdelds Keeper Justin Beneke. Burweg versuchte es immer weiter, war allerdings nicht sonderlich gefährlich.

Burweg trifft zweimal per Kopf

"Burweg kam dann mit viel Dampf aus der Kabine. Insgesamt ließen wir aber nur wenig zu. Allerdings hatte ich vor den Standards gewarnt", so Jahns. Eben einer dieser Freistöße leitete den Ausgleich ein. Oldie Daniel Wessels stand goldrichtig und köpfte das 1:1. Es dauerte nur zwei Minuten, da gelang Lucas Meybohm per Freistoß das 2:1. "In der 2. Halbzeit war auf beiden Seiten viel Gebolze angesagt. Von hinten rausgespielt wurde nur noch selten. Und dann kassieren wir nochmal nach einer Standardsituation einen Treffer", ärgerte sich der Harsefelder Coach. Nach einer Ecke von Leon Stelling stand Louis von Ahnen im Strafraum völlig blank und köpfte zum 2:2 ein. Mit der dritten Führung leitete Niklas Hafke nach schöner Vorarbeit von Simon Bockelmann den Sieg ein. Jetzt warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch die Hausherren verteidigten gut. "Letztlich war unser Sieg nicht unverdient. Wir haben in dieser Saison eine gute Mischung gefunden und die teilweise neue Mannschaft hat sich schnell gefunden. Wir werden jetzt aber nicht durchdrehen, bleiben auf dem Boden", weiß Kevin Jahns, der jetzt mit seinem Team erstmal den Moment als Tabellenführer genießen kann.

Schiedsrichter: Jacek Peters - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Söhnke Weber (2.), 1:1 Daniel Wessels (51.), 2:1 Lucas Meybohm (53.), 2:2 Louis Von Ahnen (61.), 3:2 Niklas Hafke (72.)