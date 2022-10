Harsefeld gewinnt Topspiel

"Das ist eine Überraschung", sprach der Stadionsprecher nach zwei Minuten Spielzeit ins Mikrofon, nachdem er eben noch die Aufstellungen beider Mannschaften aufgezählt hatte. Die Überraschung für ihn war die schnelle 1:0-Führung für den TuS Harsefeld durch Nico Osuch. Sören Meyer hatte nach Ballgewinn den Weg ins zentrale Mittelfeld gesucht und dann einen Zuckerpass in die Tiefe gespielt, Osuch behauptete den Ball und vollendete.

Der SV BW Bornreihe hatte bisher alle neun Saisonspiele gewonnen. Der TuS Harsefeld hatte die vergangenen sieben Spiele in Folge gewonnen. Beide Mannschaften wollten ihre Serien ausbauen. Das Spiel war in jeder Szene umkämpft, die Spieler schenkten sich nichts. Fußball wurde dabei auch gespielt. In der ersten Halbzeit waren die Harsefelder zielstrebiger und im Offensivdrang gefährlicher.

In der 19. Minute spielte Manuel Detje einen Pass in die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr und Pascal Schawaller vollendete zur 2:0-Führung. Die Harsefelder ließen zwei weitere sehr gute Chancen liegen. Torhüter Dushan Pavlov hielt die Führung in der 30. Minute per Glanzparade fest, den wuchtigen Kopfball nach einer Ecke konnte er nur dank seiner bekannten Sprungkraft noch um den Pfosten lenken.