Harsefeld gewinnt Spiel eins nach Kevin Jahns

Es ist kaum zu begreifen, dass die Eintracht in so einem tiefen Loch steckt. – Foto: Michael Brunsch

"Der Knoten will einfach nicht platzen. Der trainerlose TuS Harsefeld empfing die Eintracht aus Immenbeck, und die Gäste entschieden sich früh für eine klare Marschroute, tief stehen, kompakt verteidigen und dem Gegner den Ball überlassen. Harsefeld hatte dadurch mehr Spielanteile, tat sich jedoch lange schwer, zwingend vor das Tor zu kommen. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe Benjamin Santjer die erste echte Gelegenheit zur 1:0-Führung nutzte. Ein Treffer, der dem Spielverlauf bis dahin kaum gerecht wurde. Vor der Partie trennten beide Teams 15 Punkte, auf dem Platz war dieser Unterschied jedoch nicht zu erkennen.

König-Elf weiter glücklos

Immenbeck blieb diszipliniert und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. Zwei vielversprechende Angriffe blieben jedoch ungenutzt. Kurz vor der Pause hatte Harsefeld sogar noch die Chance auf das 2:0, ließ diese jedoch liegen. So ging es mit einem knappen Rückstand für die Gäste in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Immenbeck deutlich mutiger und druckvoller. In den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte erspielte sich die Eintracht mehrere hochkarätige Chancen, doch erneut fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Harsefeld wirkte spätestens ab der 70. Minute zunehmend glücklich, die Führung noch zu halten. Trotz aller Bemühungen wollte der Ball einfach nicht über die Linie. Harsefeld verteidigte leidenschaftlich und brachte das knappe Ergebnis über die Zeit, ein durchaus schmeichelhafter Sieg", sagt Marvin König zum Spiel.

Sein Fazit:

„Es ist unvorstellbar, wie wir aktuell mit unseren Chancen umgehen. Wir bekommen den Ball einfach nicht über die Linie. Harsefeld macht mit der ersten Chance das Tor und wir stehen wieder mit leeren Händen da. Das kostet Kraft und geht an die Nieren. Wir sind momentan wie die Cantina-Band im Fußball und spielen jede Woche das gleiche Lied. Trotzdem bleibt die Erkenntnis, dass nicht viel fehlt, um endlich etwas Zählbares mitzunehmen. Abschreiben sollte man uns sicher nicht.“

Schiedsrichter: Tom Siol - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Benjamin Santjer (20.)