Harsefeld gewinnt letztes Heimspiel

Steffen Brandt holte sich mit seinem Team noch einen Heimsieg. – Foto: Michael Brunsch

Nach sieben Spielen ohne Sieg hat sich der TuS Harsefeld III im letzten Heimspiel gegen den SV Ottensen mit 4:1 den Frust der letzten Wochen von der Seele geschossen.

Für beide Mannschaften ging es zwar um nicht mehr ganz so viel, dennoch kämpften sowohl der TuS als auch der SV um Platz 5, was vor der Saison vermutlich niemand erwartet hatte.

"In unserem letzten Heimspiel der Saison wollten wir nochmal einen Sieg zum Abschluss einfahren. Deshalb haben wir uns von Anfang an vorgenommen, aggressiv vorne anzulaufen und den Gegner schon früh unter Druck zu setzen. Dies hat sich auch ausgezahlt, wodurch wir durch einen Doppelpack von Niklas Hafke früh in Führung gehen konnten. Beim 1:0 hatten wir viel Platz auf unserer rechten Seite, sodass Sören Grünhagen den Ball in Ruhe in die Mitte spielen konnte und Hafke nur noch einschieben musste. Das 2:0 ist quasi eine Kopie, jedoch von der anderen Seite. Berkant Özkul spielt eine Flanke aus dem Halbfeld und Hafke köpft ein. Mitte der 1. Halbzeit flachte das Spiel ein wenig ab, viele lange Bälle. Kurz vor dem Pausenpfiff bekam Ottensen dann noch einen Elfmeter. Den nicht sonderlich platziert geschossenen Elfmeter konnte Justin Beneke jedoch abwehren und auch den folgenden Nachschuss entschärfen.

Harsefeld legt nach

Für die 2. Halbzeit haben wir uns wieder vorgenommen, gleich mit Dampf rauszugehen. Auch dies sollte uns heute gelingen. Constantin Bethge traf kurz nach Wiederanpfiff nach einer Ecke von Jan Schimann. Nur 2 Minuten später konnte Marvin Helms nach Gestocher im 16er auf 4:0 erhöhen. Ottensen konnte zwar noch durch einen Sonntagsschuss vom 16er Eck genau in den Winkel auf 4:1 verkürzen, kam jedoch in der Folge nicht mehr großartig zu gefährlichen Aktionen. Insgesamt geht der Sieg für uns somit in Ordnung", sagte der Harsefelder Coach.

Schiedsrichter: Vincent Springer - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Niklas Hafke (5.), 2:0 Niklas Hafke (13.), 3:0 Constantin Bethge (49.), 4:0 Marvin Helms (51.), 4:1 Luca Hansen (57.)

Besondere Vorkommnisse: Luca Hansen (SV Ottensen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Justin Beneke (44.).