Harsefeld gewinnt das Derby gegen D/A II

Mit zwei schön herausgespielten Treffern gingen die Harsefelder früh in Führung. Erst traf Julian Seepolt nach einer Flanke am langen Pfosten per Kopf, dann vollendete Marco Schuhmann nach einem Pass direkt. Schuhmann lief einst auch für die Drochterser Regionalligamannschaft auf.

„Da kam einiges zusammen. Wir mussten diesem Rückstand hinterherlaufen, das kostet Kraft. Hinzu kamen viele Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, und dann haben wir auch noch einen Platzverweis“, fasste D/A-Trainer Benjamin Zielke die Niederlage zusammen.

Ab der 30. Minute hatte der Gastgeber die Spielkontrolle übernommen. „Da haben sie gedrückt“, sagte TuS-Trainer Nico Matern. Kurz zuvor hätte seine Mannschaft das 3:0 machen müssen. „Dann wäre das Spiel wohl entschieden gewesen“, so Matern.

Der TuS hatte dann aber nach dem Seitenwechsel wieder den besseren Start. Jonathan Bondombe-Simba traf zum 3:1. Es folgte die Gelb-Rote Karte. „Wir mussten dann auch hohes Risiko gehen“, so Zielke. Die Folge: das 1:4 durch Lukas Brünjes aus D/A-Sicht.

„Alles in allem“, so Matern, „ist das ein verdienter Sieg für uns.“ Zielke musste feststellen, dass die verletzten Nick Dehde (Knie) und Christian Rusch (Knöchel) als „absolute Führungsspieler“ schon fehlen.

Tore: 0:1 (2.) Seepolt, 0:2 (23.) Schuhmann, 1:2 (33.) Gülüm, 1:3 (54.) Bondombe-Simba, 1:4 (86.) Brünjes, 2:4 (90.+3) Dallmann. Gelb-Rot: Sarac (65., D/A II).