Harsefeld gelingt Generalprobe

Rechtzeitig zur Rückkehr in den Landesliga-Alltag befindet sich der TuS Harsefeld in ansprechender Verfassung. Im abschließenden Test gegen den VfL Lohbrügge sprang ein klarer Sieg heraus.

Auf dem Immenbecker Kunstrasenplatz gab die in der Hinrunde zu unregelmäßig ihr gesamtes Potenzial abrufende Auswahl von Nico Matern im Duell mit dem Vierplatzierten der Hamburger Landesliga Hansa von Beginn an den Ton an. Der dominante Auftritt brachte die 3:0-Führung nach 33 Minuten. Für die Tore waren Pascal Schawaller (2) und Marco Sobolewski verantwortlich. Im zweiten Abschnitt traf mit Jonathan Bondombe Simba ein weiterer Angriff doppelt, sodass am Ende ein klares 5:0 für den Landesliga-Zehnten zu Buche stand.