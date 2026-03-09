Harsefeld geht im Topspiel unter 1. Kreisklasse: D/A holt sich mit 6:0 die Tabellenführung - Pepe Jagemann und Malte Horwege treffen doppelt von Michael Brunsch · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Tobias Pape im Zweikampf mit Jan-Hinnerk von Essen – Foto: Michael Brunsch

Souverän mit 6:0 setzte sich die SV Drochtersen/Assel IV im Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenzweiten, TuS Harsefeld III, durch und übernahm nebenbei mal eben die Tabellenführung der 1. Kreisklasse.

Der TuS Harsefeld III spielte bislang eine herausragende Saison, durfte auf Platz zwei überwintern. Jetzt gab es mit dem 0:6 zu Beginn des Fußballjahres 2026 einen ersten Dämpfer. Das sollte aber die tolle Saison nicht schmälern. Mit Söhnke Weber fehlte den Hausherren der neben Niklas Hafke beste Torschütze. In der Anfangsphase ging es hin und her, Halbchancen gab es sowohl auf der einen, als auch auf der anderen Seite. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hätte Steffen Brandt in der 17. Minute die dickste Harsefelder Möglichkeit zum 1:0 genutzt, doch fünf Meter vor dem D/A-Kasten traf der 29-Jährige den Ball nicht richtig und trudelte am Tor vorbei. Die Kehdinger kamen mit der Empfehlung eines 4:2-Erfolges über Tabellenführer Agathenburg/Dollern nach Harsefeld. Doppelpack leitet D/A-Auswärtssieg ein

In der 22. Minute gab es Eckball für die Gäste. Standards kann die Elf von Andre Matties. Pepe Jagemann flankt genau auf den Kopf von Jan Engelbrecht - 0:1. Nur fünf Minuten später der nächste Nackenschlag für den TuS. Jan Engelbrecht schickt Malte Horwege auf die Reise, der für Lucas Meybohm zu schnell war, auch Keeper Justin Beneke kann nichts mehr ausrichten - 0:2. Da niemand reklamierte, war es wohl kein Abseits, Malte Horwege befand sich bei Engelbrechts Abspiel genau auf der Höhe von Lucas Meybohm.

Malte Horwege auf dem Weg zum 0:2, Lucas Meybohm kann ihm nicht mehr folgen....... – Foto: Michael Brunsch

....und Keeper Justin Beneke ist machtlos. – Foto: Michael Brunsch

Spielten die Gastgeber im ersten Durchgang noch gut mit, sollte ihnen der nächste Doppelschlag direkt nach Wiederbeginn durch Pepe Jagemann und Malte Horwege den Zahn ziehen. Die Begegnung war gelaufen, die Kehdinger wollten aber mehr. Jetzt wurde viel gewechselt und bei Drochtersen/Assel IV durfte mit Robert Kannappel ein Spieler ran, der ein Jahr verletzt war. Es dauerte nur fünf Minuten, da setzte ihn Philipp Funck mit einem schönen Pass in Szene und Kannappel ließ sich die Chance nicht nehmen, markierte das 0:5. Die Harsefelder konnten einem leid tun, denn aufgegeben hat niemand, doch es wurde inzwischen ein Klassenunterschied sichtbar. Der neben Malte Horwege und zweikampfstarke Defensivmann Daniel Gohde auffällige Pepe Jagemann setzte nach klasse Zuspiel von Henrik Haack den Schlusspunkt. Das war aber auch genug und den Gästen reichte das Ergebnis, um nicht nur an den Harsefeldern, sondern auch am strauchelnden SV Agathenburg/Dollern vorbeizuziehen. Jetzt grüßt die SV Drochtersen/Assel IV von Platz eins der Tabelle.

Robert Kannappel traf nach einem Jahr Verletzungspause zum 0:5. – Foto: Michael Brunsch

Henrik Haack hatte stark vorgelegt und Pepe Jagemann vollendete. Der Jubel nach dem 0:6. – Foto: Michael Brunsch