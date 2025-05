04.05.2025, DJK Waldram - Ohlstadt, Abdel Kabbaj, Yannick Kutz, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

Harsche Kritik brachte das Fass zum Überlaufen: DJK Waldram feuert Trainer Leitl Beben unterm Maibaum Verlinkte Inhalte Kreisliga Gruppe 1 Zu DJK Waldram SV Ohlstadt

Die DJK Waldram hat die Zusammenarbeit mit Trainer Reiner Leitl beendet. Interimstrainer Ralf Knobloch übernimmt die Verantwortung bis Saisonende.

Waldram – Der Anblick verwunderte Außenstehende. Am Spielfeldrand fehlte vor der Partie der DJK Waldram gegen den SV Ohlstadt die sonst dort postierte Trainerbank – und mit ihr die Herren, die in den vergangenen eineinhalb Jahren dort Platz genommen hatten. „Wir haben die Zusammenarbeit mit Reiner Leitl und Manuel Kluge mit sofortiger Wirkung beendet“, erklärte Rene Stuber, Sprecher der neuen Sportlichen Leitung bei der DJK. Die offizielle Sprachregelung lautet wie meist bei Entlassungen im Saison-Finish, „wir hatten das Gefühl, dass sie die Mannschaft nicht mehr erreichen“. Hinter vorgehaltener Hand war zu vernehmen, dass die geharnischte Kritik Leitls nach der 1:2-Niederlage gegen Unterammergau das Fass zum Überlaufen gebracht und die fristlose Kündigung am Freitag nach sich gezogen hatte. Trainerwechsel trägt zunächst keine Früchte: DJK Waldram verliert gegen SV Ohlstadt

Wenn sich die Verantwortlichen davon befreiende Wirkung für die Mannschaft erhofft hatten, mussten sie darauf gegen Ohlstadt lange warten. Die Partie begann wie so viele in dieser Saison – mit einer ziemlich verkorksten ersten Halbzeit. DJK-Torhüter Michael Arndt musste sich bereits in der fünften Minute mächtig strecken, um einen Einschlag zu verhindern. Ein paar Minuten später hatte der Keeper das Glück auf seiner Seite, als Maximilian Schwinghammer den Ball frei vor dem Tor über selbiges chippte. Nach einer guten halben Stunde bot sich für die Gastgeber unverhofft die Chance zur Führung, als Luca Hensel im SVO-Strafraum gefoult wurde. Luca Faganello trat zum Strafstoß an – und schoss den Ball links neben das Tor. Zehn Minuten später verhinderte Arndt per Fußabwehr einmal mehr einen Treffer der Gäste, ehe er sich in der 44. Minute geschlagen geben musste: Bernhard Kurz nutzte einen Abwehrfehler eiskalt aus zur verdienten 1:0-Führung für Ohlstadt.