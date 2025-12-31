Harres-Cup am 4. Januar Die Profis von morgen in der Halle +++ D-Junioren-Budenzauber in St. Leon-Rot

Am 4. Januar öffnet das Veranstaltungszentrum "Harres" zum 31. Mal seine Türen für den Harres-Cup präsentiert von der Jugendabteilung des FC Rot. Viele hochkarätige D-Jugendmannschaften zeigen auf dem Hallenboden, was sie drauf haben. Wer es nicht nach St. Leon-Rot schafft, kann hier über FuPa die Spiele im Liveticker verfolgen.

Neben den lokalen Größen wie dem SV Sandhausen und dem FC Astoria Walldorf, sind auch wieder einige Hochkaräter mit von der Partie. Der Rekordsieger Karlsruher SC hat direkt um 9:30 Uhr das Auftaktspiel und versucht den 7. Turniersieg zu holen. Mit 1899 Hoffenheim und der Eintracht Frankfurt sind zwei Bundesligavereine am Start, die mit Sicherheit etwas dagegen haben werden. Doch auch viele weitere starke Vereine wie Darmstadt 98, Sonnenhof Großaspach, Reutlingen und Aalen sind dabei. Der Offenburger FV konnte bereits zwei Mal den Harres-Cup gewinnen und ist immer ein heißer Geheimtipp. Herzlich begrüßen wir auch den FK Pirmasens und den FV Ravensburg zum 31. Harres-Cup.

4.1.26 ab 9:30 Uhr im Veranstaltungszentrum Harres oder im Liveticker hier auf fupa.net