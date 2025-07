Harnik und Co. zeigen LSK die Grenzen auf

Am Samstag standen die über 45 Minuten durchgeführten Vorrundenpartien auf dem Programm. Der LSK setzte sich zunächst durch einen späten Doppelpack von Marian Kunze mit 2:1 gegen den FC Voran Ohe durch. Anschließend befand er sich gegen den SC Curslack-Neuengamme ebenfalls auf der Siegerstraße, führte nach einer knappen halben Stunde dank Treffern von Lasse Schmidt, Nico Hübner und Deniz Öker mit 3:1. In der Schlussphase verlor die Mannschaft von Trainer Tarik Gibbah jedoch den Faden und musste zwei Gegentore zum 3:3 hinnehmen. Somit lagen der LSK und Curslack sowohl von den Punkten als auch vom Torverhältnis gleichauf. Die Entscheidung fiel daher per Los zugunsten des niedersächsischen Vertreters.

Dieser traf am Sonntagnachmittag im Endspiel auf den mit mehreren Ex-Profis bestückten TuS Dassendorf. Der Hamburger Oberligist um Martin Harnik, der insgesamt 240 Bundesliga-Spiele für unter anderem Werder Bremen und den VfB Stuttgart absolvierte, ließ von Beginn an seine gesamte Klasse aufblitzen. So stand es nach 35 Minuten bereits 5:0. Dem LSK drohte ein Debakel, doch in der Folge betrieb er etwas Ergebniskosmetik und beendete die zweite Hälfte sogar ohne weiteres Gegentor. Malte Meyer und Jona Prigge waren für den 5:2-Endstand verantwortlich.