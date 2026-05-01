Harnik sorgt für Dassendorf-Sieg beim ETV, Süderelbe atmet durch

Traf zum Sieg: Martin Harnik. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Im Topspiel setzt TuS Dassendorf ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. Beim Tabellenführer Eimsbütteler TV gelang ein knapper, aber enorm wichtiger Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel in der 55. Minute, als Martin Harnik den einzigen Treffer des Tages erzielte. Mit dem Erfolg verkürzt Dassendorf den Rückstand auf die Spitze und bleibt im Rennen um Platz eins, auch wenn der Abstand weiterhin fünf Punkte beträgt. Für den Eimsbütteler TV ist es ein Rückschlag: Trotz weiterhin 72 Punkten an der Spitze bleibt der Vorsprung auf ETSV Hamburg auf nur einen Zähler. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend - zumal der ETSV bei gleicher Punktzahl nur minimal zurückliegt. Dassendorf hat fünf Punkte weniger und kann den Rückstand auf zwei Zähler verkürzen. ETV oder Dassendorf nimmt an der Regionalliga-Relegation teil.