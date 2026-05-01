 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Harnik sorgt für Dassendorf-Sieg beim ETV, Süderelbe atmet durch

Oberliga Hamburg: TuS Dassendorf gewinnt Topspiel beim Eimsbütteler TV, FC Süderelbe schlägt HEBC Hamburg spät - Titelrennen bleibt offen

von red · Heute, 22:42 Uhr · 0 Leser
Traf zum Sieg: Martin Harnik.
Traf zum Sieg: Martin Harnik. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Der 21. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt Bewegung ins Titelrennen: TuS Dassendorf gewinnt beim Tabellenführer Eimsbütteler TV, während FC Süderelbe spät gegen HEBC Hamburg punktet und sich im Mittelfeld nach oben schiebt.

>>> Lizenz erhalten: Eimsbütteler SV will in die Regionalliga Nord!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

________________

Dassendorf wahrt letzte Chance

Heute, 15:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
0
1

Im Topspiel setzt TuS Dassendorf ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. Beim Tabellenführer Eimsbütteler TV gelang ein knapper, aber enorm wichtiger Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel in der 55. Minute, als Martin Harnik den einzigen Treffer des Tages erzielte. Mit dem Erfolg verkürzt Dassendorf den Rückstand auf die Spitze und bleibt im Rennen um Platz eins, auch wenn der Abstand weiterhin fünf Punkte beträgt. Für den Eimsbütteler TV ist es ein Rückschlag: Trotz weiterhin 72 Punkten an der Spitze bleibt der Vorsprung auf ETSV Hamburg auf nur einen Zähler. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend - zumal der ETSV bei gleicher Punktzahl nur minimal zurückliegt. Dassendorf hat fünf Punkte weniger und kann den Rückstand auf zwei Zähler verkürzen. ETV oder Dassendorf nimmt an der Regionalliga-Relegation teil.

________________

Süderelbe vor Klassenerhalt

Heute, 20:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
1
0
Abpfiff

Im Mittelfeldduell zwischen FC Süderelbe und HEBC Hamburg fiel die Entscheidung erst spät - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Lange deutete vieles auf ein torloses Remis hin, ehe Andres Munoz Hermes in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Mit diesem Sieg baut Süderelbe sein Punktekonto auf 45 Zähler aus und schiebt sich weiter in Richtung obere Tabellenhälfte. Das dürfte mehr oder weniger der Klassenerhalt sein. Für den HEBC Hamburg bleibt es bei 38 Punkten. In der dicht gestaffelten Zone zwischen Rang neun und 13 bedeutet die Niederlage einen kleinen Dämpfer, ohne dass sich die Ausgangslage grundlegend verändert.

________________

Liveticker: Teutonia 05 - Nikola Tesla

Morgen, 12:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
12:00live

________________

Liveticker: USC Paloma - TSV Sasel

So., 03.05.2026, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
10:45

________________

Liveticker: HT 16 - SV Curslack-Neuengamme

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
12:30

________________

Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
13:00

________________

Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:00

________________

Liveticker: TSV Buchholz - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
14:00

________________

Liveticker: ETSV Hamburg - Niendorfer TSV

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
15:00

Oberliga-Nachholspiele am Dienstag, 5. Mai 2026

Di., 05.05.2026, 19:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
19:00

Di., 05.05.2026, 19:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:00

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
19:30

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
19:30

Oberliga-Nachholspiele am Mittwoch, 6. Mai 2026

Mi., 06.05.2026, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
19:00live

Das sind die nächsten Spieltage

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg