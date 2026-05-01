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Harnik sorgt für Dassendorf-Sieg beim ETV, Süderelbe atmet durch
Oberliga Hamburg: TuS Dassendorf gewinnt Topspiel beim Eimsbütteler TV, FC Süderelbe schlägt HEBC Hamburg spät - Titelrennen bleibt offen
von red · Heute, 22:42 Uhr · 0 Leser
Traf zum Sieg: Martin Harnik. – Foto: IMAGO / Hanno Bode
Der 21. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt Bewegung ins Titelrennen: TuS Dassendorf gewinnt beim Tabellenführer Eimsbütteler TV, während FC Süderelbe spät gegen HEBC Hamburg punktet und sich im Mittelfeld nach oben schiebt.
Im Topspiel setzt TuS Dassendorf ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. Beim Tabellenführer Eimsbütteler TV gelang ein knapper, aber enorm wichtiger Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel in der 55. Minute, als Martin Harnik den einzigen Treffer des Tages erzielte. Mit dem Erfolg verkürzt Dassendorf den Rückstand auf die Spitze und bleibt im Rennen um Platz eins, auch wenn der Abstand weiterhin fünf Punkte beträgt. Für den Eimsbütteler TV ist es ein Rückschlag: Trotz weiterhin 72 Punkten an der Spitze bleibt der Vorsprung auf ETSV Hamburg auf nur einen Zähler. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend - zumal der ETSV bei gleicher Punktzahl nur minimal zurückliegt. Dassendorf hat fünf Punkte weniger und kann den Rückstand auf zwei Zähler verkürzen. ETV oder Dassendorf nimmt an der Regionalliga-Relegation teil.
Im Mittelfeldduell zwischen FC Süderelbe und HEBC Hamburg fiel die Entscheidung erst spät - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Lange deutete vieles auf ein torloses Remis hin, ehe Andres Munoz Hermes in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Mit diesem Sieg baut Süderelbe sein Punktekonto auf 45 Zähler aus und schiebt sich weiter in Richtung obere Tabellenhälfte. Das dürfte mehr oder weniger der Klassenerhalt sein. Für den HEBC Hamburg bleibt es bei 38 Punkten. In der dicht gestaffelten Zone zwischen Rang neun und 13 bedeutet die Niederlage einen kleinen Dämpfer, ohne dass sich die Ausgangslage grundlegend verändert.