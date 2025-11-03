Harms trifft dreifach – Twistringen schlägt Sudweyhe souverän mit 5:2

Der SC Twistringen bleibt dem Tabellenführer VfR Evesen dicht auf den Fersen. Mit einem klaren 5:2-Erfolg gegen den TuS Sudweyhe festigte die Mannschaft von Trainer Timo Rathkamp den zweiten Tabellenplatz. „Die erste Halbzeit war wie aus einem Guss, also wirklich ein richtig gutes Spiel von uns“, resümierte Rathkamp zufrieden. „Dementsprechend waren wir auch zur Halbzeit mit 3:0 vorne – das entsprach absolut dem Spielverlauf.“

Bereits in den Anfangsminuten setzte Twistringen deutliche Offensivzeichen. „Nach fünf Minuten hatten wir schon eine hundertprozentige Chance, als Beytullah Sengönül allein auf den Torwart zulief – aber Hannes Frerichs hat da überragend reagiert“, so Rathkamp. Kurz darauf eröffnete Christoph Harms den Torreigen nach Vorlage von Moritz Stöver (26.). Nur zehn Minuten später erhöhte derselbe Spieler per Kopf nach einer präzisen Flanke von Tom Thiede auf 2:0. Mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 22 Metern schnürte Harms noch vor der Pause seinen Hattrick – „oben rechts in den Winkel, ein richtig hochwertiges Tor“, lobte der Trainer.



Nach dem Seitenwechsel blieb Twistringen tonangebend. Lüder Uhlhorn traf nach einem Abpraller zum 4:0 (50.). „Da waren wir uns dann, glaube ich, ein bisschen zu sicher“, gab Rathkamp zu. Denn der TuS Sudweyhe kam durch einen Geniestreich von Joshua Brandhoff zurück ins Spiel – ein Fernschuss aus über 40 Metern, der Torhüter Jannik Blome überwand. „Das war ein Traumtor, das kannst du nicht verteidigen“, erkannte Rathkamp neidlos an. Kurz darauf verkürzte Leon Behrami sogar auf 2:4, ehe Sengönül per Foulelfmeter den alten Abstand wiederherstellte (69.).

„In der Höhe absolut verdient“ – Twistringen bleibt oben dran



„Nach dem 5:2 war der Deckel drauf“, fasste Rathkamp zusammen. „Wir haben das Spiel dann super runtergespielt und natürlich auch in der Höhe absolut verdient gewonnen.“ Trotz regnerischem Wetter und schwierigen Platzbedingungen zeigte Twistringen eine reife Leistung. Der Auftritt unterstreicht die Titelambitionen der Rathkamp-Elf, die mit nun 32 Punkten punktgleich mit Spitzenreiter Evesen bleibt.

„Das war ein Top-Spiel von uns, sehr souverän gelöst“, bilanzierte Rathkamp abschließend – und hatte keinen Grund zur Kritik.