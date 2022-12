HARMONISCHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 1.FC Saarbrücken: Drittligist wählte neuen Aufsichtsrat

646 stimmberechtigte Mitglieder waren am Montagabend in die Saarlandhalle zur Mitgliederversammlung für das Jahr 2022 gekommen. Es wurde wie erwartet ein langer Abend. Neben zahlreichen Ehrungen standen die Rechenschaftsberichte sowie die Neuwahlen von Aufsichtsrat und Vorstand im Blickpunkt. 646 stimmberechtigte Miglieder anwesend waren.

Der 1. FC Saarbrücken hielt am Montagabend in der Saarlandhalle seine turnusmäßige Mitgliederversammlung ab, an der 646 stimmberechtige Mitglieder beteiligt waren. Präsident Hartmut Ostermann ging in seinem Bericht auf die gute Ausgangslage des Vereins ein. „Wir haben quasi einen Zwischenspurt eingelegt und stehen zum Jahresende besser da, als wir es zwischenzeitlich gedacht haben.“ Zur Trennung von Trainer Uwe Koschinat sagte der Präsident: „Es war eigentlich nicht unser Plan, aber Uwe hatte selbst nicht mehr die Überzeugung, das Ruder rumreißen zu können.“