Harmloses Waldtrudering verliert gegen Zamdorf

Im Duell zweier Kellerkinder verzeichneten die Hausherren zwar durch Mayer, der nach einem Diagonalball von Querfurth aus spitzem Winkel über das Gehäuse zielte, die erste Torannäherung, die Führung erzielten dann aber die Gäste auf der Gegenseite; nach einem Foul auf der halblinken Offensivseite wurde der folgende Freistoß schnell ausgeführt, der Zamdorfer Angreifer behielt im Strafraum gegen Gassner die Oberhand und netzte aus 9 Metern ins rechte Eck ein. Folgend entwickelte sich eine durchaus ansehnliche Partie, bei der beide Kontrahenten zwar immer wieder vernünftige Ansätze im Spielaufbau zeigten oder durch punktuell aggressives Pressing Balleroberungen verzeichneten, jedoch fiel es ebenfalls beiden Teams dann schwer, daraus klare Chancen zu entwickeln. Waldtrudering versuchte sein Glück mehrmals aus der Distanz, doch fehlte den Abschlüssen von 2x Koch, Garbrecht und Schuster entweder die Präzision oder das Tempo, um wirklich Gefahr zu versprühen. Die Hausherren forderten in dieser Phase auch zweimal Strafstoß, doch sah der Unparteiische weder bei einer engen Situation gegen Mayer, der von zwei Gegnern in die Zange genommen wurde, noch bei einem Einsteigen gegen Garbrecht, der eigentlich klar von schräg hinten am Standfuß getroffen wurde, ein zu ahndendes Vergehen. Zamdorf hatte einen Durchbruch über die rechte Seite auf der Habenseite, was TW Weinbrenner innerhalb weniger Sekunden zweimal zu Paraden aus kurzer Distanz zwang, sowie einen von Querfurth über das Tor geblockten Versuch aus 18 Metern. Kurz vor der Pause nickte Berger eine Freistoßflanke zu mittig Richtung Tor und Mayer setzte einen Abschluss aus spitzem Winkel ins Außennetz.

Der zweite Durchgang war gerade zwei Minuten alt, als der Zamdorfer Rechtsaußen kurz hinter der Mittellinie zum Solo ansetzte, dabei zwei Waldtruderinger alt aussehen ließ und letztlich aus 13 Metern zentraler Position platziert ins rechte Eck einschoss. In den Folgeminuten standen die Gastgeber etwas neben sich und Zamdorf hätte durchaus einen dritten Treffer nachlegen können, doch fand nach zwei weiteren Solos des Rechtsaußen der finale Pass in den Strafraum jeweils keinen Abnehmer. Nun wurden Waldtrudering wieder stärker, Koch aus der Distanz übers Tor, Schuster's Hereingabe verpasste Offenhäuser um Zentimeter, Franz aus der Distanz nebens Tor, Mayers Hereingabe ohne Abnehmer. Letztlich sah der Waldtruderinger Vortrag durchaus gefällig aus, in den torgefährlichen Räumen fehlte dann aber jegliche Präsenz. So konnte Zamdorf das Geschehen, auch bedingt durch eine Waldtruderinger Zeitstrafe, fortan wieder offener gestalten. Als eine Viertelstunde vor Schluss innerhalb weniger Aktionen erst Berger an einer Fußabwehr des Keepers scheiterte, Schuster die folgende Ecke auf die Latte setzte und kurz darauf Mayer nach einem weiteren Eckball aus 6 Metern ebenfalls am Querbalken scheiterte, war absehbar, dass es heute nichts mit einem Waldtruderinger Punktgewinn werden sollte. Zwar versuchte die Heim-Elf bis zum Schluss alles, bis auf einen Schuster-Abschluss aus 12 Metern, der das lange Eck deutlich verfehlte, kam denn allerdings nichts mehr nennenswertes heraus, so dass es beim Zamdorfer 2:0-Sieg blieb.