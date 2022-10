Harmloser FSV Duisburg: Ruess mit Monheim-Leistung zufrieden Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Monheim hat seine Hausaufgaben beim FSV Duisburg gemacht und gewinnt verdient mit 4:1 (3:1).

Der 1. FC Monheim kontrollierte sein Auswärtsspiel an der Warbruckstraße nach Belieben "Es war 90 Minuten so. Den einzigen kleinen Makel, den wir uns auf die Fahne schreiben müssen, ist, dass wir dem Gegner mit dem Halbzeitpfiff Leben eingehaucht haben. Wir legen denen das 1:3 rein", erzählt Ruess. Matthias Wybierek (19.), Robin Schnadt (31.) und Tobias Lippold (37.) schossen Monheim auf die Siegerstraße, doch Vedad Music bestrafte einen Fehler der Gäste zum Pausenstand (44.).

Nach Niederlagen gegen Schonnebeck (0:1) und Sonsbeck (0:4) "tut uns der Dreier sehr gut", berichtet der FCM-Chef. Jetzt genießt das Heimspiel gegen den TVD Velbert am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) Priorität. "Der TVD ist ein Gegner von hoher Güteklasse", sagt Ruess. "Die Liga ist wirklich wild. Du musst in dem Spiel an deine Grenzen gehen und Vollgas geben." Und genau das sei das Ziel. Mit etwas Glück kann Monheim dann auch in der Tabelle klettern - aktuell belegt das Team Rang fünf. Der FSV Duisburg bleibt nach der neunten Pleite das Schlusslicht der Oberliga Niederrhein.

FSV Duisburg – 1. FC Monheim 1:4

FSV Duisburg: Ismael Francios Boes, Blerton Muharremi, Emre Sahin (46. Joshua Telesphore Kapenda), Taeyun Song (46. Malik Tchalawou), Mehmet Zeki Tunc, Ryo Matsutaka, Furkan Cakmak (46. Nana Kwame Appiah), Rinar Valyeyev (60. Toni Markovic), Can Serdar, Leotrim Kryeziu, Vedad Music (70. Kira Yamamoto) - Trainer: Luciano Velardi

1. FC Monheim: Björn Nowicki, Sebastian Spinrath, Bora Gümüs, Imran Ali, Tim Kosmala, Philip Lehnert, Tobias Lippold (69. Benjamin Schütz), Tim Klefisch, Matthias Wybierek (87. Nabil El Marhoumi), Merveil Nzanza Tekadiomona (83. Tim Galleski), Robin Schnadt (73. Marco Lüttgen) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Matthias Wybierek (19.), 0:2 Robin Schnadt (32.), 0:3 Tobias Lippold (39.), 1:3 Vedad Music (45.+1), 1:4 Robin Schnadt (50.)