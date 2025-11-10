Harmlose SGBM bekommt Grenzen aufgezeigt

Die SGBM empfing die SSV Peterswörth zum Spitzenspiel. Im Derby unterlag man deutlich mit 0:3, mit dem man noch gut bedient war.
Zu Beginn konnte man das Spiel noch ausgeglichen gestalten, ohne wirklich zwingend vor das Tor zu kommen. Mitte der ersten Hälfte zeigten sich bei der SGBM Schwächen die sich schon in den letzten Wochen angedeutet haben. Oft hatte der Gegner zu viel Platz und war auch bissiger im Kampf um den Ball. Im Spielaufbau hatte man Probleme, auch hier hatte Peterswörth die bessere Spielanlage. Dies führte zur Führung für die Gäste: Linksaußen Lukas Ruchti brach durch und flanke auf Balasz Zsido, der zum 0:1 traf (25. Minute). In der Folge bestimmten die Gäste das Spielgeschehen. So baute Johannes Winkler folgerichtig nach einem Freistoß die Führung aus (0:2, 39.)
Nach dem Seitenwechsel hoffte man vergebens auf ein Aufbäumen des Heimteams. Stattdessen schaltete Peterswörth nach einem Ballverlust schnell und Lukas Ruchti erhöhte auf 0:3 (58.). Peterswörth verpasste es in der Folge das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten oder scheiterten am guten Keeper Julian Berger. Erst so ab der 75. Minute konnte die SGBM wieder etwas mehr Gefahr Richtung gegnerischem Tor entwickeln, ohne das Gästekeeper Lucas Wille ernsthaft geprüft wurde. So machen die Gäste den Kampf um die Meisterschaft wieder spannender und drücken bis auf einen Punkt in der Tabelle heran. (UEB)