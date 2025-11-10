Harmlose SGBM bekommt Grenzen aufgezeigt

Die SGBM empfing die SSV Peterswörth zum Spitzenspiel. Im Derby unterlag man deutlich mit 0:3, mit dem man noch gut bedient war.

Zu Beginn konnte man das Spiel noch ausgeglichen gestalten, ohne wirklich zwingend vor das Tor zu kommen. Mitte der ersten Hälfte zeigten sich bei der SGBM Schwächen die sich schon in den letzten Wochen angedeutet haben. Oft hatte der Gegner zu viel Platz und war auch bissiger im Kampf um den Ball. Im Spielaufbau hatte man Probleme, auch hier hatte Peterswörth die bessere Spielanlage. Dies führte zur Führung für die Gäste: Linksaußen Lukas Ruchti brach durch und flanke auf Balasz Zsido, der zum 0:1 traf (25. Minute). In der Folge bestimmten die Gäste das Spielgeschehen. So baute Johannes Winkler folgerichtig nach einem Freistoß die Führung aus (0:2, 39.)