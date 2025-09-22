Harmlose Erdweger verschenken Derby

Das Derby gegen Schwabhausen ist für die SpVgg Erdweg eins der wichtigsten Spiele der Saison. Nach dem leidenschaftlichen Sieg in der Vorwoche gegen Markt Indersdorf war die Motivation groß, nun auch im Prestigeduell nachzulegen. Doch am Ende stand eine bittere Niederlage, die weniger der Stärke des Gegners, sondern vielmehr eigenen Fehlern geschuldet war.

Erdweg begann konzentriert und zeigte zunächst ein gutes Spiel. Defensiv stand man kompakt, ließ Schwabhausen kaum zur Entfaltung kommen und setzte nach Ballgewinnen Nadelstiche in der Offensive. Die beste Gelegenheit hatte Niklas Lehmann, als er mit einem wuchtigen Abschluss nur die Latte traf. Auch Mayr und Trinkl hatten die Führung auf dem Fuß. Insgesamt erarbeitete sich Erdweg ein klares Chancenplus, belohnte sich aber nicht. Mit einem 0:0 ging es also in die Pause – die erste Hälfte ließ durchaus auf drei Punkte hoffen.

Nach Wiederanpfiff zeigte sich ein völlig anderes Bild, denn in der 51. fiel direkt das Gegentor. Das 0:1 resultierte aus einer harmlosen Flanke aus dem Halbfeld. Eigentlich eine ungefährliche Situation – doch nach einem Missverständnis zwischen Chlubek und Felbermeier musste der gegnerische Stürmer nur noch einschieben.

Ein Rückschlag, der keine Reaktion hervorrief. Anders als in den vergangenen Spielen fehlte diesmal der Wille, das Spiel sofort wieder zu drehen. Offensivaktionen blieben harmlos, zu viele Spieler erreichten nicht ihr gewohntes Leistungsniveau.

Auch das 0:2 war wieder ein Geschenk für die Gäste und sinnbildlich für die derzeitige Problematik: Ein Rückpass auf den Torhüter, der unter Druck sofort klären wollte. Doch er verfehlte den Ball unglücklich, so dass dieser in Richtung Tor trudelte. Vom Pfosten sprang er vor die Füße des Schwabhauser Stürmers, der abermals nur einschieben musste.

Fazit: Typisches Unentschieden-Spiel verloren

Am Ende stand eine bittere 0:2-Niederlage im Derby. Die entscheidenden Treffer schenkte Erdweg erneut her, wie schon in den Wochen zuvor. Die Fehlerquote zieht sich seit Saisonbeginn durch die Spiele – zu oft führen individuelle Aussetzer direkt zu Gegentoren.

Erdweg bleibt nach dieser Niederlage bei acht Punkten stehen. Es gilt nun den Mund abzuwischen und den Blick nach vorne zu werfen. Am kommenden Sonntag kann man gegen den SV Odelzhausen wieder ein anderes Gesicht zeigen und das vergangene Spiel als einmaligen Ausrutscher fast vergessen machen.