Hark Dreyer rückt in den Heider Oberligakader

Hark Dreyer. – Foto: Heider SV

Hark Dreyer (18) gehört ab sofort fest zum Oberliga-Team des Heider SV. Für viele in Heide ist er längst kein Unbekannter – seit 2023 trägt er bereits das Trikot der Dithmarscher und hat nun den nächsten Schritt geschafft. Mit gerade einmal 18 Jahren bringt er bereits enorm spannende Anlagen mit.

Heides Geschäftsführer Hannes Nissen sagt dazu: „In jungen Jahren hat er bereits Veranlagungen, die ihm die Türen ganz weit aufmachen, ein wirklicher Unterschiedsspieler zu werden. Hark ist technisch sehr versiert, hat eine sehr gute Auffassung von Situationen im Spiel und weiß gleichzeitig genau, welche Räume für ihn die richtigen sind.“

Besonders hervorzuheben sind seine Beidfüßigkeit und seine Flexibilität im offensiven Mittelfeld.