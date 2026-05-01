Haritonov verlässt den SV Meppen Richtung Lübeck

Haritonov war in den vergangenen Spielzeiten ein fester Bestandteil des SVM-Kaders. In insgesamt 79 Pflichtspielen für die Emsländer überzeugte er vor allem durch Einsatzbereitschaft, Laufstärke und mannschaftsdienliche Spielweise.

Auch statistisch hinterließ der Mittelfeldspieler seine Spuren: Ihm gelangen sechs Treffer sowie 14 Torvorlagen – Werte, die seine Rolle als zuverlässiger Impulsgeber im Offensivspiel unterstreichen.