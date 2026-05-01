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Allgemeines
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Haritonov verlässt den SV Meppen Richtung Lübeck
Mittelfeldspieler wechselt zum 1. FC Phönix – 79 Pflichtspiele im SVM-Trikot
Der SV Meppen muss zum Saisonende einen weiteren Abgang verkraften: Daniel Haritonov wird den Verein verlassen und sich dem 1. FC Phönix Lübeck anschließen. Der Mittelfeldspieler wechselt damit innerhalb des norddeutschen Fußballumfelds zu einer neuen sportlichen Herausforderung.
Haritonov war in den vergangenen Spielzeiten ein fester Bestandteil des SVM-Kaders. In insgesamt 79 Pflichtspielen für die Emsländer überzeugte er vor allem durch Einsatzbereitschaft, Laufstärke und mannschaftsdienliche Spielweise.
Auch statistisch hinterließ der Mittelfeldspieler seine Spuren: Ihm gelangen sechs Treffer sowie 14 Torvorlagen – Werte, die seine Rolle als zuverlässiger Impulsgeber im Offensivspiel unterstreichen.
Abschied nach prägender Zeit
Der SV Meppen verabschiedet Haritonov mit anerkennenden Worten für seine Leistungen und seinen Einsatz im Trikot des Vereins. Innerhalb der Mannschaft galt er als Spieler, der mit Leidenschaft und Teamgeist voranging und sich über die Jahre sportlich stabil entwickelte.
Mit dem Wechsel nach Lübeck endet für den 1. FC Phönix ein wichtiges Kapitel beim SVM – verbunden mit dem Wunsch des Vereins nach sportlichem wie persönlichem Erfolg auf dem weiteren Karriereweg.