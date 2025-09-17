Haris Mesic: Bonner SC statt 1. FC Bocholt oder KFC Uerdingen

Haris Mesic hat einen neuen Verein: Der defensive Mittelfeldspieler, der in der Vorbereitung unter anderem beim KFC Uerdingen vorgespielt hat, wechselt als vereinsloser Spieler nach dem Deadline Day innerhalb der Regionalliga West und heuert beim Bonner SC an. Der 22-Jährige war zuvor zwei Jahre für den 1. FC Bocholt aktiv.

Beim Bonner SC hat es am Mittwochabend eine Überraschung in der Startelf gegeben. Dort tauchte nämlich plötzlich Mesic auf, der in den vergangenen beiden Saisons 42-mal für die "Schwatten" rund um den Bocholter Hünting auflief. Der amtierende Mittelrheinliga-Meister hat den späten Zugang auch erst um 19 Uhr in den Vereinsmedien vorgestellt.

„Wir haben auf der Sechser-Position Handlungsbedarf gesehen und sind froh, dass wir mit Haris einen Spieler verpflichten konnten, der sowohl fußballerisch als auch charakterlich gut in unsere Mannschaft passt“, erklärt Markus Arendt, Technischer Direktor, in den Vereinsmedien. Mesic empfahl sich in einem zweiwöchigen Probetraining beim BSC, in der Vorbereitung trainierte er auch beim KFC Uerdingen mit . Der KFC spielt bekanntlich in der Oberliga, und damals schielte der ehemalige Jugendspieler von De Graafschap auf ein weiteres Engagement in der Regionalliga.

Trainer Björn Mehnert hat mit Mesic bereits in Bocholt zusammengearbeitet. „Ich freue mich, dass es beim Bonner SC geklappt hat. Ich hatte zwei gute Wochen im Training und freue mich auf die Herausforderung, für den BSC alles zu geben. Ich bin voller Tatendrang, damit wir unsere Ziele erreichen", sagt der 1,90 Meter große Sechser.

Nach dem wichtigen Duell in Velbert geht es für Bonn mit einem Heimspiel gegen den SV Rödinghausen, im Niederrheinpokal gegen den FC Wegberg-Beeck und einem Ausflug in das Ruhrgebiet zur U23 von Borussia Dortmund weiter.