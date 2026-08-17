Haris Hyseni verlässt die SV Drochtersen/Assel – Foto: Jörg Struwe

Haris Hyseni verlässt die SV Drochtersen/Assel. Der Vertrag des 33 Jahre alten Stürmers wurde einvernehmlich aufgelöst.

Hyseni kam laut Verein in seinen zwei Spielzeiten für die in der Regionalliga Nord spielende Spielvereinigung auf 66 Pflichtspiele und insgesamt 5.176 Spielminuten. Dabei erzielte er 24 Treffer für die Spielvereinigung.

Zur Saison 2024/25 war der Angreifer vom Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck nach Drochtersen gewechselt. In der aktuellen Saison gehörte Hyseni zur Oberliga-Mannschaft der SV D/A.