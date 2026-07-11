Harink sieht Spelle auf dem richtigen Weg von PM SC Spelle-Venhaus · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

Tobias Harink – Foto: Uli Mentrup/SC Spelle-Venhaus

„Es hat sich einiges entwickelt beim SC Spelle-Venhaus“, erklärt der Sportliche Leiter Tobias Harink. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich die Mannschaft im oberen Bereich der Oberliga Niedersachsen etabliert hat. Das ist nicht selbstverständlich.“

Denn die Liga habe sich nach dem Aufstieg der Emsländer in die Regionalliga 2023 stark verändert. „Die Oberliga ist deutlich professioneller geworden und finanziell ganz anders aufgestellt“, sagt der 35-Jährige. Deswegen sei der SCSV mit den Platzierungen (2026 Siebter, 2025 Fünfter) grundsätzlich zufrieden, auch wenn vergangene Saison nach einer Schwächephase etwas mehr möglich gewesen wäre. Bei den Speller Fußballern hat sich einiges verändert: Harink hat die Rolle gewechselt. Nach einem Jahr als Trainer übernahm er zunächst gemeinsam mit Markus Schütte die sportliche Leitung. Jetzt ist er allein verantwortlich, denn Markus Schütte ist seit einigen Wochen Sprecher des neuen Leitungsteams Fußball, zu dem auch Wolfgang Schütte und Torben Thien gehören. Es wird an vielen Stellschrauben gedreht. Für Harink kommt noch eine berufliche Veränderung hinzu: Der Bad Bentheimer ist gerade erst vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, bei dem er für die Trainerfortbildung und die Umsetzung der DFB-Ausbildungsordnung zuständig war, zum Deutschen Fußball-Bund gewechselt. Dort ist er als Koordinator an 16 Stützpunkten für Talentförderung, Spieler- und Trainerentwicklung verantwortlich.

Harink: "Man kann im Hintergrund viel entwickeln" Der Wechsel vom Trainer zum Sportlichen Leiter beim SCSV sei ihm durch die Unterstützung insbesondere von Markus Schütte, dem Trainerteam und auch der Mannschaft leicht gemacht worden, erklärt Harink. „Es war die absolut richtige Entscheidung für die Mannschaft, aber auch für meine Familie und mich.“ Er vermisst die tägliche Arbeit mit den Spielern auf dem Trainingsplatz. „Dinge zu entwickeln, zu planen und Entscheidungen zu treffen – das fehlt schon ein bisschen.“ Aber die neue Aufgabe sei sehr reizvoll, mache viel Spaß und lässt sich mit dem Beruflichen und Privaten kombinieren. „Man kann im Hintergrund viel entwickeln und voranbringen, auch strukturelle Dinge wie die Kaderplanung.“ Dabei profitiert Harink von Erfahrungen aus seiner langjährigen Zeit im Nachwuchsbereich von Preußen Münster. Dort gehörten Kaderplanung, Spielergespräche und die Kontaktaufnahme mit Spielern bereits zu seinen Aufgaben. Die Zusammenarbeit mit Markus Schütte beschreibt er als „menschlich und fachlich überragend“. Beeindruckend sei, was der Speller „in den vergangenen Jahren für den Verein geleistet hat“. Auch nachdem Schütte Sprecher des Leitungsteams geworden ist, stehen beide weiterhin in engem Kontakt. Harink freut sich auf die Zusammenarbeit mit Torben Thien. Der ehemalige SCSV-Kapitän sei ausgesprochen kompetent und in seiner neuen Funktion ein „Glücksfall für den Verein“.