Hargesheim mit Kantersieg gegen Karadeniz auf Rang zwei TSV bezwingt die Kreuznacher mit 11:1 +++ Alsenztal 3:3 gegen Meisenheimer Reserve +++ Rüdesheim schlägt Roxheim +++ SG Eintracht II überrascht gegen Mitabsteiger Veldenzland

Was für ein Spieltag in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach! Vom 11:1 des TSG Hargesheim gegen Karadeniz Bad Kreuznach ganz abgesehen, hatte das Wochenende auch so einiges zu bieten: Etwa den überraschenden Erfolg der "kleinen Eintracht" gegen Mitabsteiger Veldenzland (3:2) oder das 3:3 von Tabellenführer SG Alsenztal gegen Meisenheim II. Das Kellerduell beim FSV Bretzenheim ging klar an die Gäste aus Rehborn.