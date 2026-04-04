Haren und Darme/Schepsdorf ziehen ins Finale ein von E. L. · 04.04.2026, 18:30 Uhr · 0 Leser

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Die Finalpaarung im Emco-Kreispokal der Damen steht fest: Die FSG Haren und die SG Darme/Schepsdorf setzen sich in ihren Halbfinalspielen durch und kämpfen nun um den Titel.

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Haren setzt sich knapp durch

Im ersten Halbfinale traf die SG Berßen/Hüven auf die FSG Haren. In einer engen Partie behielt Haren die Oberhand und gewann mit 3:2. Damit sicherte sich die FSG das Ticket für das Endspiel.

– Foto: SG Darme/Schepsdorf

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr FC Wesuwe 1930 Wesuwe SG Darme/Schepsdorf SG Darme/Schepsdorf 2 4 Abpfiff Darme/Schepsdorf/Baccum wirft Vorjahresfinalisten raus Die Gäste erwischten einen starken Start in die Partie: Lisa Johnscher brachte die SG bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. In der 24. Minute legte Louisa Hemeltjen nach und erhöhte auf 2:0. Kurz vor der Pause meldete sich der FC Wesuwe jedoch zurück: Mareike Stroot traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45'+2) zum 1:2-Anschluss. SG bleibt konsequent und macht alles klar Nach dem Seitenwechsel stellte Paula Hahn in der 59. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für das 3:1. Den Schlusspunkt setzte schließlich Hanna Hartwig in der 86. Minute mit dem Treffer zum 4:1. Mit dem 4:2-Erfolg (2:1) gegen den FC Wesuwe zieht die SG Schepsdorf-Darme-Baccum verdient ins Kreispokal-Finale ein. Finale steht fest Damit kommt es im Finale des Emco-Kreispokals der Damen zum Aufeinandertreffen zwischen der FSG Haren und der SG Darme/Schepsdorf. Beide Teams haben sich ihre Finalteilnahme mit Siegen in den Halbfinals verdient.