Haren überrollt Lengerich-Handrup mit 7:0 von P. M. · Heute, 07:04 Uhr · 0 Leser

Zur Pause noch ein klares 2:0, am Ende ein deutliches 7:0: Der TuS Haren macht im Kellerduell kurzen Prozess. Während die Gastgeber den dritten Sieg in Serie feiern, bleibt Lengerich auch im siebten Spiel 2026 ohne Erfolg und muss sich einmal kräftig schütteln.

Blitzstart und Kontrolle

Der TuS Haren legte los, als hätte jemand den Turbo-Schalter gefunden: Bereits nach zwei Minuten stand es durch Martin Raming-Freesen 1:0. Die Gastgeber machten weiter Druck, während sich der ersatzgeschwächte SV Lengerich, erst einmal sortieren musste. Zwar fanden die Gäste nach gut zehn Minuten etwas besser ins Spiel, gefährlich wurde es im letzten Drittel aber kaum. Haren blieb das dominantere Team und erhöhte nach 34 Minuten durch Maik Fischer auf 2:0. Der Halbzeitstand: verdient.

Wenn’s läuft, dann läuft’s Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielbild. Lengerich versuchte es vereinzelt mit Kontern, doch die entscheidenden Aktionen blieben aus. Auf der anderen Seite nutzte Haren die Fehler der Gäste konsequent. Helder Cutala traf nach einer Stunde zum 3:0, Maik Fischer legte wenig später das 4:0 nach. Spätestens da war die Partie entschieden und wurde in der Schlussphase deutlich. Andre Hagen (83.), Mirco Husmann (86.) und erneut Raming-Freesen (88.) schraubten das Ergebnis auf 7:0. Einziger Makel aus Harener Sicht: In der Nachspielzeit blieb ein Elfmeter ungenutzt. Am Ende steht ein klarer Heimsieg, der Haren weiter Luft zur Abstiegszone verschafft. Lengerich hingegen bleibt auch im siebten Spiel des Jahres ohne Sieg und dürfte sich wünschen, dass die nächste Partie möglichst schnell anpfeift.