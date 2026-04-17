Hardt gegen Trossingen, Deißlingen/Lauffen in Gruol unter Druck

Der TSV Straßberg 1903 geht als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen den SV Wurmlingen, doch die Gäste haben zuletzt mit sieben Punkten aus drei Partien ein Lebenszeichen gesendet. Straßberg ist mit 62 Punkten Zweiter und kam zuletzt zu einem 2:1 gegen den SV Dotternhausen sowie zu einem 5:0 im Nachholspiel beim FV Rot-Weiß Ebingen 2006, während Wurmlingen nach dem 2:2 gegen den SV Winzeln weiter auf Rang 16 steht. Die Rollen sind damit klar verteilt, zumal Straßberg weiter Druck auf Spitzenreiter Deißlingen/Lauffen ausüben will. Das Hinspiel gewann der TSV Straßberg 1903 beim SV Wurmlingen mit 3:2. ---



Der SV Kolbingen geht mit neuem Selbstvertrauen in dieses Heimspiel, nachdem zuletzt ein 1:0 gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim im Nachholspiel gelang. In der Tabelle steht Kolbingen mit 30 Punkten auf Rang zwölf, der SV Dotternhausen ist mit 45 Punkten Fünfter und musste zuletzt nach dem 1:2 beim TSV Straßberg 1903 einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Für die Gastgeber wäre ein weiterer Erfolg wertvoll, weil sich der Abstand zur Abstiegszone damit weiter vergrößern ließe. Das Hinspiel gewann der SV Dotternhausen mit 4:3 gegen den SV Kolbingen.

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Im Duell zwischen dem FC Hechingen und dem FC Grosselfingen eine Partie treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Hechingen ist mit 29 Punkten Dreizehnter und schöpft durch das 5:2 gegen die SG Schramberg/SV Sulgen neues Selbstvertrauen, während Grosselfingen mit 35 Punkten Achter ist und zuletzt ein 3:1 gegen den SV Kolbingen holte. Für Hechingen wäre ein Heimsieg wichtig, um möglicherweise die direkte Abstiegszone zu verlassen. Das Hinspiel gewann der FC Grosselfingen gegen den FC Hechingen mit 2:0.

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Für den TSV Frommern ist dieses Heimspiel gegen die SG Schramberg/SV Sulgen eine Partie mit hohem Stellenwert, weil sich im Tabellenkeller jeder Punkt unmittelbar auswirkt. Frommern ist mit 28 Punkten Vierzehnter, Schramberg/Sulgen mit 19 Punkten Siebzehnter, die mit den jüngsten Niederlagen beim FC Hechingen (2:5) und in Kolbingen (2:3) anreisen. Frommern unterlag zuletzt allerdings selbst bei Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen deutlich mit 0:4 und wird deshalb auf eine Reaktion drängen. Das Hinspiel gewann der TSV Frommern bei der SG Schramberg / SV Sulgen mit 6:2.

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Diese Partie ist eines der großen Spiele des Wochenendes, weil die SGM SV Gruol/SV Erlaheim als Vierter den souveränen Tabellenführer empfängt. Gruol/Erlaheim hat 48 Punkte, gewann zuletzt 4:0 beim FV Rot-Weiß Ebingen 2006, musste am Donnerstag im Nachholspiel aber ein 0:1 beim SV Kolbingen hinnehmen, während Deißlingen/Lauffen nach dem 4:0 gegen den TSV Frommern mit 65 Punkten weiter klar vorne liegt. Die Gastgeber brauchen eine nahezu perfekte Leistung, wenn sie dem Primus ernsthaft wehtun wollen. Das Hinspiel gewann die SGM Deißlingen/Lauffen gegen die SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 2:1.

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Der TSV Trillfingen bekommt gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 eine klare Pflichtaufgabe, auch wenn die jüngsten Ergebnisse der Gastgeber wechselhaft blieben. Trillfingen ist mit 32 Punkten Zehnter und verlor zuletzt knapp mit 2:3 bei der Spvgg 06 Trossingen, während Ebingen nach dem 0:4 gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim weiter mit nur einem Punkt am Tabellenende steht. Alles andere als ein Heimsieg wäre deshalb eine deutliche Überraschung. Das Hinspiel gewann der TSV Trillfingen beim FV Rot-Weiß Ebingen 2006 mit 5:0.

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Die SG FC Hardt/Lauterbach empfängt die Spvgg 06 Trossingen zu einem Duell, das im oberen Tabellendrittel erhebliches Gewicht hat. Hardt/Lauterbach ist mit 43 Punkten Sechster, Trossingen mit 50 Punkten Dritter, Die Gastgeber kamen zuletzt bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II nicht über ein 1:1 hinaus, während Trossingen den TSV Trillfingen mit 3:2 bezwang. Das Hinspiel gewann die SG FC Hardt / Lauterbach bei der Spvgg 06 Trossingen mit 2:1.

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Zwischen der SGM Bösingen II/Beffendorf II und dem SV Bubsheim treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend einen Dreier benötigen. Bösingen II/Beffendorf II ist mit 28 Punkten Fünfzehnter und holte zuletzt ein 1:1 gegen die SG FC Hardt / Lauterbach, während Bubsheim mit 33 Punkten Neunter ist und zuletzt 1:1 beim TSV Laufen/Eyach spielte. Die Ausgangslage spricht für ein offenes Spiel, beide Teams trennen fünf Punkte. Das Hinspiel gewann der SV Bubsheim gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II mit 3:0.

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Der SV Winzeln empfängt den TSV Laufen/Eyach in einer Partie, die besonders für die Hausherren Richtung oberes Drittel interessant ist. Winzeln steht mit 38 Punkten auf Rang sieben, spielte zuletzt 2:2 in Wurmlingen, während Laufen/Eyach mit 31 Punkten Elfter ist und zuletzt 1:1 gegen den SV Bubsheim spielte. Für beide Mannschaften ist das eine Gelegenheit wihtige Punkte zu sammlen. Das Hinspiel gewann der SV Winzeln beim TSV Laufen/Eyach mit 2:1.





