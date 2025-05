Hardeys letztes Heimspiel siegreich

Da kommst du Freitag von der Arbeit nach Hause und willst Schaschlik essen und plötzlich schreibt dir die Kati - was ja an sich völlig ok ist.

Dann gings ab zum Burger King, denn Spielvorbereitung ist alles, hat Mama schon immer gesagt.

Wollt ihr die Ausfallliste gestern sehen?

Hier: Shaban, Ahmet, Haaginho, Flo, Ike, Alex, Lukas, Edi, Pata, Jonas und noch weitere

Alex unser Dauerbrenner, der tut mir echt irre Leid. Jonas, einer der geilsten Typen die wir haben ebenso.

Dafür wieder Hannes und Dine am Start.

So legten die Eisenbahner los wie die Feuerwehr und es dauerte nur 8 Zeigerumdrehungen bis unser hauseigener Thomas Müller (Matthias Keil) zum 1:0 abstauben konnte...

Zuvor schoss Phil Angulanza und schoss und schoss..es wollte einfach nicht klappen, aber den Assist konnte er sich verdientermaßen sichern (Beim Biathlon wäre definitiv ne Strafrunde drin gewesen)

Grundsätzlich war es eine starke erste Halbzeit der Hausherren und von Altdorf kamen nur lange Bälle, die problemlos wegverteidigt wurden von Can, Nfalie, Ramadan und mir.

Ja durchaus würde ich behaupten, dass wir in der Abwehr gestern richtig abgerissen haben - neben Can in der IV ist halt wie mit Kindern in den Süßigkeitladen gehen: Sehen - wollen - bekommen, egal was es kostet!

Vini Jr. saß auf der Bank und ärgerte sich kurz, weil er gerne einen Big Mac wollte, doch wenn man noch ran muss kommt das blöd.

Hannes musste leider schon sehr früh raus..dafür kam Kevin Kunz, der zwar etwas angeschlagen war vergangene Woche aber dann wieder ein Spiel rausgehauen hat, irre.

Was Kevin diese Rückrunde auf der Sechs gezeigt hat, egal ob in der Startelf oder von der Bank, einfach nur gut!

Ein erwähnenswertes Ding aus der ersten Halbzeit war noch, dass Hardey als Stürmer 30 Meter seinem Gegner nachlief um einen Zweikampf zu gewinnen.

Das ist Wille! Das ist Einstellung! Das ist einfach das was wir brauchen - deswegen eben Spielertrainer, weil er das vorlebt!

So ging es mit dem hauchzarten 1:0 in die Halbzeit.

Für Nico und Stu wurde ab da der Druck zu hoch und sie gingen (vielleicht gings ja auf die Dult? Mehr dazu später)

Man diesen Dreier musste man holen wie Chantal mit Jeremy-Pascal und Dustin.

Und ja...die zweite Halbzeit begann die 09 auch druckvoll und mit guten Chancen.

Und dann kam der Moment...

Der Mann, die Legende, mein Lieblingshardey ging zum Allerletzten mal als aktiver Spieler bei einem Heimspiel vom Platz um für Vini Platz zu machen - sowas kann man echt Generationswechsel nennen.

Es tut mir jetzt schon beim Schreiben weh zu wissen, dass es nur noch nächsten Samstag Hardey auf dem Platz geben wird.

Seit einem Jahr kennen wir uns und wir schätzen uns gegenseitig wirklich extrem.

Danke Hardey für das letzte Heimspiel. Danke für 30 Jahre Fußball!!

Legende!

Vini, das sind Fußstapfen... Aber du hast große Füße!

2 Minuten war unser wandelnder Sticker runter vom Platz, da wollte ein Altdorfer Spieler nochmal nachfragen was da los ist und hielt einen Eisenbahner am ''Krawattl''

Elfmeter!

Ramadan machte es dabei maximal spannend und lötete das Spielgerät unter die Latte, auf den Boden, nochmal unter die Latte - Tor!

Altdorf versuchte nun alles, aber Kev und Dine räumten auf der Sechs irre ab, Can und ich in der Innenverteidigung, Nfalie der Dauerläufer und Ramadan ebenso.

Und dann war da noch der Moare, der sich in der zweiten Halbzeit einmal ganz lang machen musste um einen Ball um den Pfosten zu lenken - Merce, dass du gestern gehalten hast!

Immer wieder waren die Chancen da, das Spiel zu entscheiden, aber es wollte noch nicht reichen.

Und dann war da unser Pep und wollte die Spannung rausnehmen - 3:0

Und dann hätte gestern eine besondere Geschichte beginnen können denn Vini bekam einen Sahneball. Er zündete den Sprint und ging am Keeper vorbei, aber leider ging der Ball um Zentimeter vorbei.

Vini zeigte in den wenigen Minuten die er diese Saison leider erst hatte (verletzungsgeplagt), dass in der neuen Saison total mit ihm zu rechnen ist.

Und dann war er da, der Schlusspfiff.

Wenn man schmalzig und sentimental wäre würde man sagen: Was ein geiler Heimabschied für Hardey.

Ok, scheiß drauf, da bin ich gern schmalzig und sentimental...

Hardey, das hast du dir verdient. Die Jungs lieben dich!

Ich hasse Umarmungen aber wie befreiend war das gestern nach dem Sieg.

Die Rückrunde hat wirklich bewiesen, dass aus Fremden eine Mannschaft wurde.

Das merkt man jedes Spiel in der Kabine.

Geil Jungs wie ihr euch entwickelt habt. Wir sind echt stolz auf euch.

Nfalie wird wohl ab jetzt der Tanzbeauftragte in der Kabine!

Im Anschluss ging es auf die Dult welche wirklich in ruhigen Bahnen verlief.

One last dance gibts noch..nächsten Samstag auf der Alm in Oberglaim.

Ich hab vergangene Woche schon angemerkt, dass das was Besonderes wird.

Ich möchte nur nochmal anmerken: Das wird was fucking Besonderes!

Und nun gehe ich zum Inder in den Biergarten weil ich echt Bock hab endlich braun zu werden, denn hübsch bin ich eh schon.

Pfiad eich ihr Gringos