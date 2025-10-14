– Foto: Foto Oger - Domenic Schlinge

Harderberg verliert nach starker Aufholjagd Trotz starker Moral und zwischenzeitlicher Führung unterliegt der SV Harderberg dem BW Lohne mit 3:4 – Trainer Patric Hagedorn lobt die Qualität und Intensität des Spiels.

Der SV Harderberg zeigte am Sonntag gegen BW Lohne großen Kampfgeist, drehte einen frühen Rückstand in eine Führung – und stand am Ende doch mit leeren Händen da. Für Trainer Patric Hagedorn war die Partie dennoch „eine absolute Werbung für den Frauenfußball“.

In einem hochklassigen und umkämpften Spiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems musste sich der SV Harderberg am Sonntag dem BW Lohne knapp mit 3:4 geschlagen geben. Die Zuschauer sahen ein temporeiches Duell zweier Teams, das an Spannung kaum zu überbieten war.



So., 12.10.2025, 12:30 Uhr SV Harderberg Harderberg BW Lohne BW Lohne 3 4 Abpfiff

„Es war ein sehr, sehr umkämpftes Spiel auf einem hohen fußballerischen Niveau“, sagte Harderbergs Trainer Patric Hagedorn nach der Partie. Sein Team bewies eindrucksvoll Moral, als es einen 0:2-Rückstand noch vor dem Ende der ersten Halbzeit in eine 3:2-Führung drehte. „Wir haben definitiv Moral bewiesen und nach einem 0:2-Rückstand noch auf eine 3:2-Führung gedreht“, so Hagedorn. Doch die Freude über die Aufholjagd währte nicht lange. In einer turbulenten Schlussphase gelang den Gästen aus Lohne die Wende – und sie entführten schließlich alle drei Punkte aus Harderberg. „Wir müssen uns natürlich vorwerfen lassen, dass wir das Ding nicht beruhigt gekriegt haben – das Spiel, das Ergebnis nicht halten konnten“, räumte der Trainer selbstkritisch ein.