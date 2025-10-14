Harderberg verliert nach starker Aufholjagd

Der SV Harderberg zeigte am Sonntag gegen BW Lohne großen Kampfgeist, drehte einen frühen Rückstand in eine Führung – und stand am Ende doch mit leeren Händen da. Für Trainer Patric Hagedorn war die Partie dennoch „eine absolute Werbung für den Frauenfußball“.
In einem hochklassigen und umkämpften Spiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems musste sich der SV Harderberg am Sonntag dem BW Lohne knapp mit 3:4 geschlagen geben. Die Zuschauer sahen ein temporeiches Duell zweier Teams, das an Spannung kaum zu überbieten war.
„Es war ein sehr, sehr umkämpftes Spiel auf einem hohen fußballerischen Niveau“, sagte Harderbergs Trainer Patric Hagedorn nach der Partie. Sein Team bewies eindrucksvoll Moral, als es einen 0:2-Rückstand noch vor dem Ende der ersten Halbzeit in eine 3:2-Führung drehte. „Wir haben definitiv Moral bewiesen und nach einem 0:2-Rückstand noch auf eine 3:2-Führung gedreht“, so Hagedorn.
Doch die Freude über die Aufholjagd währte nicht lange. In einer turbulenten Schlussphase gelang den Gästen aus Lohne die Wende – und sie entführten schließlich alle drei Punkte aus Harderberg. „Wir müssen uns natürlich vorwerfen lassen, dass wir das Ding nicht beruhigt gekriegt haben – das Spiel, das Ergebnis nicht halten konnten“, räumte der Trainer selbstkritisch ein.
Trotz der Enttäuschung über das Ergebnis überwog bei Hagedorn der Stolz auf die gezeigte Leistung. „Ich glaube, ich kann es mit den Worten des Schiedsrichters am besten sagen“, so der Coach weiter. „Das Spiel war eine absolute Werbung für den Frauenfußball und hat, glaube ich, jede Vorurteile aus dem Weg geräumt.“
Mit nun sechs Punkten aus sechs Spielen steht der SV Harderberg auf Rang zehn der Tabelle, während BW Lohne durch den Sieg den Anschluss ans Mittelfeld hält. Für die Harderbergerinnen gilt es nun, die gezeigte Moral mit in die kommenden Wochen zu nehmen – und das nächste Mal die verdiente Belohnung auch über die Ziellinie zu bringen.