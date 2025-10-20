Harderberg siegt dank Heuer-Traumtor

Der SV Harderberg hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems beim Krusenbuscher SV einen knappen 1:0-Auswärtssieg gefeiert. Während Harderberg mit großem Einsatz überzeugte, haderte Krusenbusch mit ausgelassenen Chancen und einem verschossenen Elfmeter.

Ein einziger Treffer entschied die Begegnung zwischen dem Krusenbuscher SV und dem SV Harderberg – und der fiel früh. Bereits in der siebten Minute traf Mascha Heuer mit einem satten Distanzschuss zur Führung für die Gäste, die sich am Ende über einen hart erkämpften 1:0-Erfolg freuen durften.

Die Gastgeberinnen hatten mehrere gute Möglichkeiten zum Ausgleich – doch entweder stand das Aluminium im Weg oder Harderbergs Torhüterin Alina Willmann parierte überragend. „Leider haben wir aus unseren mitunter guten Chancen kein Kapital schlagen können, wobei wir auch Aluminiumpech hatten und Harderberg mit Alina Willmann eine überragend aufgelegte Torfrau zwischen den Pfosten stehen hatte“, sagte Gertzen.

„Es war das erwartete Spiel, in dem Kleinigkeiten die Entscheidung bringen sollten“, erklärte Krusenbuschs Co-Trainer Robert Gertzen nach der Partie. „Harderberg hatte den besseren Start in eine absolut faire und unterhaltsame Partie und ging durch einen satten Distanzschuss von Mascha Heuer auch in Führung.“ Danach habe sein Team „mehr und mehr das Zepter übernommen und hinten so gut wie nichts mehr zugelassen“.

In der 22. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich: Louisa Reinken wurde im Strafraum gefoult, doch der fällige Elfmeter ging daneben. „Aber das passiert – am Elfmeterpunkt sind auch schon ganz andere gescheitert“, meinte der Co-Trainer mit einem Schmunzeln.

Auf der Gegenseite lobte Harderbergs Trainer Patric Hagedorn die Einstellung seiner Mannschaft: „Ich finde, es war eine unfassbare Willensleistung auf einem nicht perfekten Platz. Von der ersten bis zur letzten Minute war bei allen zu sehen, dass der absolute Wille zu gewinnen da ist und nichts anderes als der Sieg akzeptiert wird.“ Seine Elf habe sich im Vergleich zum letzten Spiel deutlich verbessert gezeigt. „Wir haben es besser gemacht als gegen Meppen und uns in der ersten Halbzeit für unsere spielerische Überhand belohnt. Im zweiten Durchgang haben wir dann gezeigt, dass wir defensiv bestehen können – auch wenn natürlich das Glück ein bisschen auf unserer Seite war.“

Krusenbusch drückte in der Schlussphase noch einmal auf den Ausgleich, blieb aber ohne Fortune. „Wir sind mit dem Auftreten unserer Mannschaft sehr zufrieden“, resümierte Gertzen. „Das Ergebnis ärgert uns ein wenig, weil wir uns für unsere Arbeit und den Einsatz nicht belohnt haben. Aber gut – manchmal kassierst du im Fußball eben auch mal dreckige Niederlagen. Irgendwann feiern wir dann einen dreckigen Sieg.“

Mit dem Auswärtserfolg schiebt sich der SV Harderberg auf Platz sieben der Tabelle vor, während Krusenbusch mit zehn Punkten auf Rang fünf bleibt – mit dem Gefühl, mehr verdient gehabt zu haben.