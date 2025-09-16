Harderberg setzt sich knapp im Derby gegen Osnabrücker SC durch

Der SV Harderberg gewinnt ein turbulentes Derby gegen den Osnabrücker SC mit 4:3. Trainer Patric Hagedorn sieht sein Team trotz teils unnötiger Gegentore auf einem guten Weg und betont den Zusammenhalt der Mannschaft.

Der SV Harderberg feierte am Sonntag einen hart umkämpften 4:3-Heimsieg gegen den Osnabrücker SC. „Von unserer Seite aus ein tolles Spiel gewesen, mit spielerischen klaren Vorteilen und auch einem klaren Chancenplus, was wir uns anrechnen lassen müssen“, erklärte Trainer Patric Hagedorn.

Dabei verlief die Partie nicht ohne Stolpersteine. „Phasenweise haben wir das Spiel durch unnötige Aktionen hergegeben. Das 1:0 war einfach ein Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Abwehr. Das dritte Gegentor entstand, weil man das Spiel zu früh auf die leichte Schulter nimmt. Auch bei einem Stand von 4:2 haben wir uns nicht mehr besonders konzentriert“, erläuterte Hagedorn. Das zweite Gegentor fiel zudem durch einen Elfmeter, bei dem der Schiedsrichter später den Fehler eingestand.

Trotz dieser Rückschläge zeigte Harderberg eine starke Reaktion: „Vier Tore muss man wirklich die Mannschaft loben. Schön rausgespielt. Die klare spielerische Überlegenheit gut ausgenutzt, mit einer guten personellen Situation auch aufgetreten. Ich glaube, ein Derbysieg, wo wir auch zufrieden mit sind, nicht in der Art und Weise auf keinen Fall wegen der vielen Gegentore, aber insgesamt doch den Tag als positiv vermerken können.“