Harderberg kämpft sich zum Heimsieg gegen Neuenkirchen

Der SV Harderberg hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein intensives Duell gegen den TuS Neuenkirchen mit 2:1 gewonnen. Trotz mehr Ballbesitz für die Gäste überzeugte Harderberg mit Einsatz, Teamgeist und Effektivität – und feierte zugleich ein gelungenes Debüt für den neuen Trainer Andreas Cabus.

Der SV Harderberg hat am Wochenende einen hart umkämpften 2:1-Heimsieg gegen den TuS Neuenkirchen gefeiert. Durch die Treffer von Nina Segermann (2.) und Kristina Evsin (39.) sicherte sich die Mannschaft drei wichtige Punkte und klettert in der Tabelle weiter nach oben.

Tatsächlich erwischte der SVH einen Blitzstart: Bereits in der zweiten Minute traf Segermann zur Führung. Neuenkirchen kam nach einer halben Stunde durch Sophia Engbarth zum verdienten Ausgleich, nachdem Carolin Kreutzmann stark vorbereitet hatte. Doch Harderberg schlug kurz vor der Pause zurück – Kristina Evsin erzielte in der 39. Minute das 2:1.

„Ich würde sagen, dass wir auf ein sehr intensives und umkämpftes Spiel zurückblicken“, bilanzierte Harderbergs Trainer Patric Hagedorn nach Abpfiff. „Beide Teams haben viel investiert, aber wir konnten das Spiel für uns entscheiden – einerseits durch ein schnelles Tor, wo wir die Anfangsphase direkt zu unseren Gunsten genutzt haben, aber auch durch eine sehr kämpferische und starke Leistung im Laufe des Spiels.“

„Wir sind sehr stolz auf uns und froh, dass wir unserem neuen Trainer, Andreas Cabus, zeigen konnten, zu was wir in der Lage sind“, so Hagedorn weiter. „Wir haben als Mannschaft stark aufgetreten und gezeigt, was in uns steckt.“

In der zweiten Hälfte drängte Neuenkirchen auf den Ausgleich, hatte mehr Ballbesitz und Spielanteile, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher. „Harderberg konnte zweimal durch individuelle Fehler auf der rechten Abwehrseite jeweils in Führung gehen“, erklärte TuS-Trainer Markus Gertz. „Insgesamt hatten wir über die gesamte Spielzeit mehr Spielanteile und viel mehr Ballbesitz, konnten aber im Gegensatz zum Gegner nicht mit Effektivität glänzen.“

Der TuS erhöhte den Druck, doch Harderberg verteidigte leidenschaftlich. „Harderberg stand in Halbzeit zwei nur noch in der eigenen Hälfte und spielte natürlich auch viel mit der Zeit“, ergänzte Gertz. „Somit kann sich der SVH über drei glückliche Punkte freuen.“

Für Hagedorn überwog nach dem Abpfiff die Freude über den Einsatz seines Teams – und den gelungenen Einstand für den neuen Coach: „Generell war es sicherlich kein einfaches Spiel, auch nicht für die Schiedsrichterin, die das trotzdem sehr souverän gemeistert hat in ihren jungen Jahren. Wir freuen uns über drei Punkte, über unseren Tabellenplatz und darüber, dass wir uns langsam von den Abstiegsplätzen distanzieren.“

Mit dem Sieg verbessert sich der SV Harderberg auf Rang sieben der Tabelle und kann dem kommenden Spieltag mit Selbstvertrauen entgegensehen.