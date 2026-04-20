Harderberg feiert Kantersieg im Derby – 10:1 beim OSC

Ein einseitiges Derby endet mit einem zweistelligen Ergebnis: Harderberg überzeugt mit Disziplin und Effizienz, während der OSC trotz Rückstand Haltung zeigt. Eine Verletzung sorgt für nachdenkliche Töne auf beiden Seiten.

Der SV Harderberg hat im Derby der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim Osnabrücker SC gewann das Team mit 10:1 und ließ über die gesamte Spielzeit kaum Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

Bereits früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg und führten nach Treffern von Pia Kortenjan, Julia Höcker und Nina Segermann komfortabel. Zwar gelang dem OSC durch Anna Kollhoff zwischenzeitlich der Anschlusstreffer, doch praktisch im Gegenzug stellte Harderberg den alten Abstand wieder her und baute ihn in der Folge kontinuierlich aus.

Trainer Patric Hagedorn zeigte sich beeindruckt vom Auftritt seiner Mannschaft: „Es war eine unfassbar starke, konstante und disziplinierte Teamleistung von uns.“ Besonders hob er hervor, dass sein Team trotz klarer Führung nicht nachließ: „Das Spiel auch so weiter zu spielen und auch so über die Bühne zu bringen, weil ich weiß, dass Mannschaften nach einigen Toren abgeschaltet hätten – wir nicht.“

Der hohe Sieg war auch das Ergebnis einer gezielten Vorbereitung: „Wir wussten aus der Erfahrung und aus anderen Spielen, wie der OSC agiert, und konnten uns direkt vorm Spiel und in der Trainingswoche darauf einstellen, sofort den Matchplan kaputt zu machen und das Spiel ab der ersten Minute zu unseren Gunsten zu drehen“, erklärte Hagedorn.

Trotz der klaren Kräfteverhältnisse fand der Harderberger Trainer auch lobende Worte für den Gegner: „Ich möchte hervorheben, wie der OSC immer wieder gesagt hat: Kopf hoch, wir machen weiter, wir ziehen das Ding durch, und sich nicht unterkriegen lassen hat.“

Auch OSC-Trainer Philipp Mennemann zeigte sich nach dem Spiel fair: „Ich glaube, das Ergebnis spricht für sich.“ Zudem bedankte er sich ausdrücklich beim Gegner: „Ich möchte mich noch einmal bei Harderberg bedanken für den großen Sportsmanship bei der Verletzung. Das ist nicht selbstverständlich.“ Abschließend gratulierte er „zum hochverdienten Sieg“.

Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung auf Seiten der Gastgeberinnen, bei der eine Spielerin noch vor der Pause mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Hagedorn richtete klare Worte an die Betroffene: „Wir wünschen ihr alles Gute, gute Besserung und dass sie ganz bald wieder auf dem Feld steht.“

In der Tabelle verbessert sich Harderberg mit dem deutlichen Erfolg, während der Osnabrücker SC weiter am Tabellenende bleibt.