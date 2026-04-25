Harderberg empfängt Aurich: Wiedersehen mit sportlichem Unterton

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Nach dem ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison kommt es nun zum Wiedersehen. Harderberg freut sich auf einen spielstarken Gegner – und setzt auf ein faires Spiel ohne Zwischenfälle.

Am Sonntag steht in der Frauen-Landesliga Weser-Ems das Duell zwischen dem SV Harderberg und der SpVg Aurich II an. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld und wollen wichtige Punkte sammeln, um sich weiter zu stabilisieren.

Harderbergs Trainer Patric Hagedorn blickt mit Vorfreude auf die Partie und hebt vor allem die Qualität des Gegners hervor: „Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine junge, spielerische Mannschaft.“ Bereits in dieser Saison standen sich beide Teams gegenüber, nun folgt das Rückspiel vor heimischer Kulisse. „Wir freuen uns natürlich auf das Duell, das wir dieses Jahr tatsächlich auch schon hatten, und darauf, es auf unserem Platz im Idealfall genauso wieder gestalten zu können.“

Neben dem sportlichen Aspekt spielt für Hagedorn auch der faire Umgang eine wichtige Rolle. Mit Blick auf das vorherige Aufeinandertreffen sagt er: „Wir hoffen natürlich, dass diesmal keine Verletzung damit einhergeht.“ Gleichzeitig sendet er freundliche Worte an den Gegner: „Wir möchten ganz, ganz liebe Grüße nach Aurich senden und sagen: Am Sonntag bekommt ihr euer Kühlpack wieder. Vielen, vielen lieben Dank.“

Die Ausgangslage verspricht ein offenes Spiel zweier Mannschaften, die sich bereits kennen und entsprechend eingestellt sein dürften. Während Harderberg den Heimvorteil nutzen will, wird Aurich versuchen, seine spielerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen.