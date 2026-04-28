Harderberg dominiert – Klarer Sieg gegen Aurich

Frühe Tore, konsequente Offensive und eine stabile Defensive: Harderberg lässt Aurich keine Chance und feiert einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg.

Der SV Harderberg hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und die SpVg Aurich II mit 6:0 besiegt. Die Gastgeberinnen überzeugten dabei vor allem mit einem furiosen Start und einer konzentrierten Defensivleistung.

Bereits in der Anfangsphase stellte Harderberg die Weichen auf Sieg. Verena Wellendorf traf nach nur einer Minute zur Führung, ehe Nina Segermann mit einem Doppelpack (9., 31.) früh für klare Verhältnisse sorgte. Noch vor der Pause erhöhte Loreen Neugebauer auf 4:0 (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Harderberg spielbestimmend und baute die Führung durch Julia Höcker (58.) und Joelle Normann (66.) weiter aus.

Trainer Patric Hagedorn sah viele Parallelen zu den jüngsten Auftritten seiner Mannschaft: „Ich glaube, zum Spiel am Wochenende kann man sagen, dass viel, was wir im OSC-Spiel gesehen haben, sich auch im Aurich-Spiel wieder gespiegelt hat.“ Man habe einen spielerisch starken, jungen Gegner erwartet und sich entsprechend vorbereitet: „Wir haben genau gewusst, wie wir das Spiel anzugehen haben, wie wir unsere Aktionen zu setzen haben.“

Ein wichtiger Faktor sei zudem das Selbstvertrauen gewesen: „Natürlich war auch ein großer Faktor das große Selbstbewusstsein, mit dem wir aus dem letzten Spiel in diese Partie reingegangen sind.“ Gleichzeitig habe das Team den Fokus nicht verloren: „In der Trainingswoche war das Motto Demut, Arbeiten und Wollen.“

Besonders zufrieden zeigte sich Hagedorn mit der Defensivleistung: „Wir gehen sehr, sehr zufrieden aus dieser Partie raus, vor allem, weil wir hinten die Null halten konnten. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir aus dem Spiel mit rausnehmen, auch wenn wir offensiv sehr stark waren.“

Ganz ohne Wermutstropfen blieb der deutliche Erfolg jedoch nicht. „Leider haben sich zwei Spielerinnen beim Spiel gegen Aurich verletzt – die eine am Knöchel, die andere an der Hand“, berichtete Hagedorn, der dennoch hofft, „dass die beiden so schnell wie möglich wieder fit werden.“

Auf Seiten der Gäste fiel das Fazit deutlich nüchterner aus. „Wir mussten eine insgesamt absolut verdiente Niederlage hinnehmen“, erklärte Aurichs Trainer Jan Feldkamp. Vor allem der schwache Start wog schwer: „Wir fanden überhaupt nicht ins Spiel und lagen nach zehn Minuten schon mit 0:2 zurück.“

Zwar zeigte sich Aurich nach der Pause verbessert, doch eine Wende blieb aus: „In der zweiten Halbzeit wurde es zwar etwas besser, aber auch da kamen wir nur phasenweise in die Partie.“ Am Ende sei das Ergebnis folgerichtig gewesen: „Die Niederlage war auch in der Höhe verdient. Abhaken, weitermachen.“

Während Harderberg mit dem klaren Sieg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben sammelt, bleibt Aurich die Erkenntnis, frühzeitig stabiler ins Spiel finden zu müssen.